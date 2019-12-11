"Тиск зменшився!" Патріарх Кирил раптово підіграв Зеленському

Глава Російської православної церкви патріарх Кирил заявив, що після того, як президентом України став Володимир Зеленський, в країні зменшився тиск на віруючих "канонічної церкви".

Такою священнослужитель, звісно ж, вважає РПЦ. Своєю думкою він поділився на засіданні Вищої церковної ради РПЦ, повідомляє її пресслужба.

"Наші молитви й праці були спрямовані на підтримку наших братів в Україні, де милістю Божою тиск на віруючих канонічної церкви зменшився", – висловився він.

Патріарх Кирил вважає, що з приходом Зеленського в Україні зменшився тиск на віруючих РПЦ

За словами російського патріарха, причиною стала декларація про невтручання в церковні справи, з якою виступив президент Зеленський.

"Вона свідчить про те, що державна влада нині займає єдино правильну позицію – не втручатися в церковні протиріччя і не чинити тиск, зокрема на нашу канонічну церкву", – підкреслив Кирило.

Водночас він стверджує, що "загроза втручання в справи РПЦ" все ще залишається. На його думку, не всі в українській владі готові "повною мірою відмовитися від лінії, яка була визначена попередниками і передбачала таке втручання".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше патріарх Кирил зробив скандальну заяву про Православної церкви України, назвавши її "розкольницьким угрупованням"

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