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15 січня • оновлено в 10:55
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"Тільки за волонтерство!" Найєм прокоментував "шалену" зарплату в Укроборонпромі

1.3т
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Заступник гендиректора Укроборонпрому Мустафа Найєм заявив, що у нього ніколи не було зарплати в 300 тисяч гривень.

Як він написав на своїй сторінці у Facebook, його дохід за грудень нижчий, ніж за листопад.

"Задекларував свій дохід за грудень. І він майже вдвічі нижчий за той, що я отримав в листопаді. Тому що не було ніколи "зарплати в 300 тисяч". Була одноразова виплата декількох премій і надбавок за попередній "волонтерський" період роботи в концерні", – сказав Найєм.

Найєм завив, що не отримував зарплату у 300 тисяч гривень

Найєм завив, що не отримував зарплату у 300 тисяч гривень

antikor.com.ua

Згідно з декларацією екснардепа, його зарплата становить 176 044 гривень "і може бути переглянута в обидва боки залежно від результатів" роботи.

"У колишнього керівництва Концерну офіційні виплати були майже в два рази менше. "Результати" нам і країні ще довго розгрібати", – наголосив Найєм.

Нагадаємо, раніше Найєм вказав у декларації, що за місцем основної роботи у концерні Укроборонпром отримав 310 521 гривень зарплати.

Декларація Найєма

Декларація Найєма

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Мустафа Найєм
Місце
Україна
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Тарас Бор
Тарас Бор
Соросята все трудоустроены.Боже,храни Джорджа Сороса.
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
О! Уже государственные концерны платят волонтерам????? Круто!!!! Я тоже хочу быть волонтером в Укроборонпроме! ВОЛОНТЕР - это человек, занимающийся общественно полезной деятельностью НА БЕЗВОЗДМЕЗНОЙ ОСНОВЕ!!!
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Х*хлам нужна зрада, им не нужна логика и рационализм.
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