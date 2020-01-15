Заступник гендиректора Укроборонпрому Мустафа Найєм заявив, що у нього ніколи не було зарплати в 300 тисяч гривень.

Як він написав на своїй сторінці у Facebook, його дохід за грудень нижчий, ніж за листопад.

"Задекларував свій дохід за грудень. І він майже вдвічі нижчий за той, що я отримав в листопаді. Тому що не було ніколи "зарплати в 300 тисяч". Була одноразова виплата декількох премій і надбавок за попередній "волонтерський" період роботи в концерні", – сказав Найєм.

Найєм завив, що не отримував зарплату у 300 тисяч гривень antikor.com.ua

Згідно з декларацією екснардепа, його зарплата становить 176 044 гривень "і може бути переглянута в обидва боки залежно від результатів" роботи.

"У колишнього керівництва Концерну офіційні виплати були майже в два рази менше. "Результати" нам і країні ще довго розгрібати", – наголосив Найєм.

Нагадаємо, раніше Найєм вказав у декларації, що за місцем основної роботи у концерні Укроборонпром отримав 310 521 гривень зарплати.

Декларація Найєма

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Найєм особисто розповів про нову посаду в "Укроборонпромі" в день річниці Майдану – 21 листопада.

Уже будучи заступником гендиректора "Укроборонпрому" він заявив, що Україна виграє позиції у Росії на зовнішніх ринках озброєння і продовжує гідну конкуренцію.

Згодом народний депутат України восьмого скликання Ігор Мосійчук заявив, що СБУ не давало Найєму доступу до державної таємниці. Тоді ж уперше було озвучено ймовірний розмір зарплати чиновника.

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