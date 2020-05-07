Тест на коронавірус: як пройти та чи варто купувати в аптеці

Висока температура, сухий кашель, ускладнене дихання дають привід підозрювати в людини коронавірус. Для підтвердження діагнозу роблять спеціальний аналіз на виявлення COVID-19.

Про те, якими бувають тести на коронавірус, як їх пройти та чи варто купувати самостійно, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

ПЛР-тест на коронавірус

Для діагностики коронавірусу нині використовують два методи: ПЛР-аналіз та експрестести.

ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) є одним із найбільш нових і точних методів діагностики, який роблять лише в лабораторії. Результат готовий зазвичай через 5-7 годин.

Для виявлення коронавірусу використовують тести двох видів Pixabay

Експрестест на коронавірус

Для аналізу на COVID-19 береться мазок із носа або кров із пальця, а результат експрестесту відомий уже за 10-15 хвилин.

Такий метод діагностики є досить якісним, та оскільки антитіла виробляються лише на 5-7-й день після зараження коронавірусом, первинний тест може дати хибний результат. Тому негативний результат експрестесту на коронавірус ще не означає, що людина здорова.

Чи варто купувати експрестест на коронавірус в аптеці?

В інструкції до експрестестів, що продаються в аптеках України, зазначено, що "результат тестування повинен бути підтверджений іншими методами", а рішення про діагноз ухвалює тільки лікар.

"Самостійне виконання тесту має ризики, що пацієнти скористаються ним неправильно", – застерігає в своєму Facebook колишня глава МОЗ Уляна Супрун.

Експрестест на коронавірус: інструкція ВВС

Так, людина, що купила тест в аптеці, може зробити його у неналежних для цього умовах, неправильно відібрати кров і внести занадто малу або занадто велику її кількість, припуститися помилки з часом для зчитування результату.

А всі ці фактори впливають на точність результату, зазначає Супрун. "Дуже ймовірно, що людина без навичок не зможе повноцінно дотриматися всіх умов удома. Через це люди можуть отримати помилковий (позитивний або негативний) результат. У обох випадках це небезпечно", – підкреслює вона.

Що робити, якщо тест на коронавірус позитивний?

Насамперед не панікувати. Іноді тести видають помилковий результат. Крім того, 80% заражених коронавірусом переносять хворобу легко й безсимптомно.

Людина з позитивним тестом на COVID-19 має виконати такі три дії: самоізоляція, дзвінок до сімейного лікаря, амбулаторне лікування. У разі погіршання стану – телефонувати до сімейного лікаря й викликати швидку допомогу.

Тест на коронавірус позитивний: що робити? Pixabay

Як відбувається тестування на COVID-19 в Україні

Тестування на COVID-19 в Україні відбувається за чітким алгоритмом. У разі симптомів коронавірусу потрібно діяти за таким планом:

1. Зателефонуйте до свого сімейного лікаря.

2. За необхідності лікар після огляду викликає мобільну бригаду для забору зразків на аналіз у лабораторії державної установи. У разі підозри на інфікування COVID-19 роблять два тести: на грип та на коронавірус.

3. За позитивного тесту на грип лікар призначає необхідне лікування. У разі позитивного експрестесту на коронавірус фахівці беруть додатковий зразок для підтвердження за допомогою ПЛР-аналізу.

4. Якщо коронавірус підтверджується методом ПЛР, людину ізолюють і лікують.

5. Також вживають протиепідемічних заходів, встановлюють тих, хто контактував із хворим, і перевіряють стан їхнього здоров'я.

Зазначимо, навіть за негативного тесту на грип та на коронавірус людина повинна дотримуватися режиму самоізоляції наступні два тижні.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про симптоми COVID-19: як розпізнати коронавірус і коли потрібно звертатися до лікаря.

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