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26 березня • оновлено в 18:04
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Температурний скринінг марний: Дейнеко розповів, як до України проникає COVID-19

5.6т
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Температурний скринінг є неефективним способом для виявлення можливих заражених коронавірусом COVID-19.

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Про це повідомив глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Він пояснив, що перед перетином кордону люди приймають жарознижуючі препарати, тому у них і не спостерігається висока температура. За останній місяць прикордонники перевірили 2,7 млн осіб і тільки у 52 була зафіксована висока температура.

Епідемія коронавірусу

Епідемія коронавірусу

Відзначається, що в березні зафіксували збільшення кількості осіб, що в'їжджають до України, в порівнянні з тими, що виїжджають. У цьому місяці громадян, які повернулися до України, на 200 тисяч більше ніж тих, які виїхали.

"Наші громадяни повертаються на батьківщину, наші заробітчани повертаються додому, але чи усі вони є здоровими, чи ніхто з них немає захворювання на коронавірус – дуже важко сказати", – підкреслив Дейнеко.

Як повідомляв OBOZREVATEL , станом на 26 березня, в Україні офіційно підтверджено 156 випадків захворювання коронавірусом.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Державна прикордонна служба України
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ага, все отчаянно помереть хотят. И только зеленская власть себя не жалея им в этом мешает. Ведь украинцы должны все как один выжить, чтобы зеленке не дать свою землю продать. Ну и шоу, ну и идиоты
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