Температурний скринінг марний: Дейнеко розповів, як до України проникає COVID-19

Температурний скринінг є неефективним способом для виявлення можливих заражених коронавірусом COVID-19.

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Про це повідомив глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Він пояснив, що перед перетином кордону люди приймають жарознижуючі препарати, тому у них і не спостерігається висока температура. За останній місяць прикордонники перевірили 2,7 млн осіб і тільки у 52 була зафіксована висока температура.

Епідемія коронавірусу

Відзначається, що в березні зафіксували збільшення кількості осіб, що в'їжджають до України, в порівнянні з тими, що виїжджають. У цьому місяці громадян, які повернулися до України, на 200 тисяч більше ніж тих, які виїхали.

"Наші громадяни повертаються на батьківщину, наші заробітчани повертаються додому, але чи усі вони є здоровими, чи ніхто з них немає захворювання на коронавірус – дуже важко сказати", – підкреслив Дейнеко.

Як повідомляв OBOZREVATEL , станом на 26 березня, в Україні офіційно підтверджено 156 випадків захворювання коронавірусом.

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