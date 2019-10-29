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29 жовтня • оновлено в 08:03
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Течуть фіолетові річки: в Криму сталася надзвичайна подія з Чорним морем. Фото і відео

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У захопленій Росією Феодосії в місці, де раніше в Чорне море впадав каналізаційний стік, стали зливати відпрацьовані виноматеріали.

Відео опублікував фанат Росії і прихильник анексії Криму Олександр Таліпов в Facebook. Кадри були зняті на вихідних.

"Молочна ріка, кисільні береги це вже не те. Феодосія запускає новий бренд-Багряні ріки! Знято вчора (неділя) о 12 годині дня, стоїть винний запах. Судячи з усього, якийсь винзавод (цікаво який, в межах Феодосії є тільки один) злив в ливневку виноматеріали. Чекаємо заяви, що це після дощу екологічна чиста водиця з травами", – написав він.

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За словами блогера Олександра Горного, ввечері понеділка замість фіолетової рідини в море знову стали скидати нечистоти.

"Тим часом я приїхав до набережної і подивився, що відбувається. Фіолетова рідина більше не ллється, але ллється вода із запахом лайна, що означає – ситуація стабілізувалася", – написав він у Facebook.

"Аналогічна історія трапилася півтора роки тому в Коктебелі, коли місцевий завод тиждень лив винний матеріал, пави прямо в море. Цього літа фонтан лайна вирвався прямо на пляжі", – додав блогер.

У море зливають виноматеріали

У море зливають виноматеріали

ФБ Горного

У море зливають виноматеріали

У море зливають виноматеріали

ФБ Горного

У море зливають виноматеріали

У море зливають виноматеріали

ФБ Горного

У море зливають виноматеріали

У море зливають виноматеріали

ФБ Горного

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму поскаржилися на ліки і продукти окупантів і засумували по Україні.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
це так скрепно можна прям зачерпувати кружкою ватникам сподобається, їм по барабану що пити аби був запах шмурдяка
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