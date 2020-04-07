Коронавірусе, піди! Як священники УПЦ МП прокльонами і святою водою "рятують" Україну

Поки священники борються з коронавірусом, їхні церкви відчинені, туди приходять сотні прихожан, які ризикують підхопити COVID-19, приклавшись до ікони або поцілувавши руку батюшки. В Італії під час епідемії насамперед закривали церкви і переносили служби в онлайн. У нас же навіть біля зачинених дверей храмів збираються люди і моляться.

А потім святі отці всією юрбою залазять у пікапи або вантажівки, сідають у вертольоти, шикуються один за одним і вирушають боротися з вірусом святою водою.

Детальніше про "святі дезінфекції" – у матеріалі OBOZREVATEL.

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Священники УПЦ МП облетіли на вертольоті Запоріжжя, читаючи молитву від коронавірусу

Відром із водою і з вертольота

Священики деяких патріархатів ніби занурилися в минуле і тепер влаштовують справжні шоу з освяченням вулиць святою водою і читанням молитов із вертольота.

Особливо цим захопилися в Запорізькій єпархії Московського патріархату. Там щодня нові заходи.

Священники УПЦ МП облетіли на вертольоті Запоріжжя, читаючи молитву від коронавірусу

Так, днями священники цієї єпархії влаштували політ на вертольоті. Перед тим, як злетіти, святі отці помолилися, потім сіли у гелікоптер і на висоті читали молитву проти коронавірусу.

А 3 квітня настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці з села Новобогданівка протоієрей Олег Ковальов об'їздив села Мелітопольського району й освятив їх святою водою проти "морової виразки (епідемії)".

"Священик молився, просячи Бога про позбавлення жителів сіл від коронавірусної пандемії і зцілення хворих", – йдеться на сайті єпархії.

Священники УПЦ МП облетіли на вертольоті Запоріжжя, читаючи молитву від коронавірусу

Священники УПЦ МП облетіли на вертольоті Запоріжжя, читаючи молитву від коронавірусу

І це ще не все. У Запоріжжі місцеві священики влаштували хресну ходу вулицями міста проти коронавірусу. "Так, Церква також нагадує, що з Божою поміччю і заступництвом Божої матері, святих угодників запорізьких і дотриманням карантинних норм, можливо перемогти будь-яку епідемію", – повідомляють на сайті єпархії.

Хресна хода в Запоріжжі Сайт єпархії

Хресна хода та їзда в пікапі

Не відстають і на Закарпатті. Там у селі Поляна Свалявського району місцевий священик також проїхався на вантажівці з дзвоном і окропив усі вулиці святою водою.

"Як бачите, від коронавірусу нас це не захистило, в області вже десятки випадків. У нашому селі поки що ніхто не захворів. Але я сумніваюся, що це від святої води. У нас багато заробітчан повернулося, так що ще невідомо, що буде далі", – поділилася місцева жителька Оксана.

Священик покропив дорогу водою Скрін відео

Священик Іоан Перший інформаційний канал

Правда, місцевий священик Іоан запевняє, що у такий спосіб він хотів показати жителям, що церква разом з ними в ці дні. І дуже здивувався, що став такий популярний. До речі, церкву батюшка не закрив, а тепер всередину пускають, як у магазин – по п'ять осіб.

А в Одесі священики Московського патріархату на чолі з митрополитом Одеським та Ізмаїльським Агафангелом ще в березні об'їхали на мікроавтобусі вулиці Одеси для позбавлення країни від коронавірусу. Як повідомляє сайт єпархії, їх молитовна подорож тривала близько двох годин.

Влаштували хресну ходу Скрін відео

Влаштували хресну ходу Скрін відео

Не відстали і в Черкасах. Там місцеві святі отці Московського патріархату вшістьох проїхалися в багажнику пікапа Nissan Navara. Причому їзда була досить небезпечною, священики ледь утримувалися в кузові, а поруч із батюшкою стояв підліток.

Коли місцевий блогер під маскою поліцейського звернувся до митрополита Сафронія з приводу таких небезпечних поїздок, то митрополит пообіцяв проклясти його.

Скрін відео

Так само покаталися батюшки і в Бердянську. Вони стояли в вантажівці і поливали тротуари водою, слідом за ними їхала верениця машин із церковною атрибутикою.

Скрін відео

Покропили святою водою і Бердянськ Скрін відео

Відзначилися священики і в Рівненській області. Їх навіть зустрічали місцеві жителі на колінах.

У Рівненській області батюшки поливали свяченою водою місцевих жителів Скрін відео

Така ж картина і в Кропивницькому Скрін відео

Правлять службу і співають

Незважаючи на таку турботу про людей, багато церков, особливо МП, залишаються відкритими. У підсумку коронавірусом заражаються як самі священики, так і парафіяни.

6 квітня, в день посилення карантинних заходів, у Хмельницькому православні зібралися на службу в храмі МП, проте місцеві активісти їх розігнали, викликавши поліцію.

В Ужгороді на коронавірус захворів 27-річний диякон Кафедрального Хресто-Воздвиженського православного собору (МП). Небезпечну інфекцію підхопили його батьки (64-річний батько перебуває у важкому стані. – Ред.), дружина і піврічна дитина.

За словами священика, востаннє службу він проводив 8 березня. Хоча в самому соборі розповідати подробиці відмовилися. "У них висока температура, запалення легенів, зараз вони в нормальному стані", – повідомили OBOZREVATEL там.

До цього також у Мукачевому на коронавірус захворіла 69-річна жінка. Незважаючи на температуру, вона два дні ходила до церкви Московського патріархату, де співала в церковному хорі.

Після того як стало відомо про хворобу жінки, майже 50 осіб звернулися до лікарів зі скаргами на погане самопочуття. У 19 з них виявили COVID-19, більшість – так само члени хору. В Мукачівській православній єпархії цю історію намагалися приховати і запевняли, що жінка здорова.

Зараз хористка вже одужала і перебуває вдома.

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