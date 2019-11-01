Свята та пам'ятні дати листопада: що відзначається

1 листопада

Цього дня православні та католицькі християни відзначають День всіх святих. Крім того, світ святкує Міжнародний день вегана, Мексика – День мертвих, а Україна – Артем'єв день.

Марія Порошина з дочкою instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna

1 листопада народилися легендарна індійська акторка Айшварія Рай і російська кіноакторка Марина Порошина, що здобула популярність завдяки ролі у фільмі "Нічний дозор".

Головні свята листопада

Цього місяця святкується День гідності і свободи – для свята вибрано 21 листопада як день початку двох найбільших українських революцій: Помаранчевої і Революції Гідності.

6 листопада відзначається День визволення Києва, а 9 листопада – День української мови.

17 числа святкується Всесвітній день студентів, а 19 листопада – Всесвітній день чоловіків.

23 листопада українці вшановують пам'ять жертв Голодомору.

Ну, а 29 листопада на українців чекає день найбільших в році знижок – Чорна п'ятниця.

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