Священники УПЦ МП провели "повітряну хресну ходу" проти коронавірусу. Фото і відео

У Запоріжжі священики Української православної церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Запорізьким і Мелітопольським Лукою зробили "повітряну хресну ходу" на вертольоті.
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Як повідомив Центр інформації УПЦ МП, священники літали з чудотворною іконою Божої Матері Самарською і часткою Хреста Господнього (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).
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Вони читали в небі молитви, щоб позбавити місто від коронавірусу.
Під час обряду вирішили обійтися без "святої води".
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Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Поляна Закарпатської області священник окропляв вулиці святою водою з автомобіля, щоб знищити коронавірус.
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