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27 березня • оновлено в 18:25
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Священники УПЦ МП провели "повітряну хресну ходу" проти коронавірусу. Фото і відео

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У Запоріжжі священики Української православної церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Запорізьким і Мелітопольським Лукою зробили "повітряну хресну ходу" на вертольоті.

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Як повідомив Центр інформації УПЦ МП, священники літали з чудотворною іконою Божої Матері Самарською і часткою Хреста Господнього (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Священники УПЦ МП провели "повітряну хресну ходу" проти коронавірусу

061.ua

Вони читали в небі молитви, щоб позбавити місто від коронавірусу.

Під час обряду вирішили обійтися без "святої води".

Священники УПЦ МП провели "повітряну хресну ходу" проти коронавірусу

061.ua

Священники УПЦ МП провели "повітряну хресну ходу" проти коронавірусу

061.ua

Священники УПЦ МП провели "повітряну хресну ходу" проти коронавірусу

061.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Поляна Закарпатської області священник окропляв вулиці святою водою з автомобіля, щоб знищити коронавірус.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Запоріжжя
Теги
УПЦ МП вірус
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Гундяевские методы вряд-ли помогут.
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Не... Без скакания не подействует, надо было одеть на голову кастрюлю, плюс 100 к эффективности.
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Alex Mak
Alex Mak
Провосеков Матвей, московські попи і без кастрюлі скачуть перед гундяєвим.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Провосеков Матвей, поискал бы лучше чем дырку себе заклеить, а то хуже выгребной ямы от тебя несет
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Надо обязательно выть притом Щэревмерлу))
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Alex Mak
Alex Mak
Pyankovsky Alexey, напиши це в "спортлото" пацієнт "Канатчикової дачі" а в народі -Кащенко.
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