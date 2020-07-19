Свічка, що згасла, – погана прикмета: ПЦУ розвінчала черговий забобон

Православна церква України розвінчала міф про те, що свічка, яка згасла, є поганою прикметою.

Так, якщо раптом це сталося, не варто засмучуватися: на бажання запаліть свічку знову і пам'ятайте, що ваша турбота і любов до людини, про яку ви молитеся Богу, нікуди не зникає, коли гасне вогонь. Про це йдеться в повідомленні на сторінці ПЦУ в Facebook.

Як зазначили в ПЦУ, жодного зла людина не робить ні собі, ні близьким, коли в її руках від випадкового протягу гасне свічка.

У Православній церкві України розвінчали забобон про згаслу свічку ПЦУ / Facebook

"Церковна свічка символізує божественне Світло, правду, істину, що перемагає темряву гріха. Вона також є видимим символом нашої віри та молитви до Бога, Якого ми просимо про допомогу.", – йдеться в повідомленні.

Також в церкві нагадали, що свічка жодним чином не може бути передвісником поганих подій: здавна вона була символом звернення до Бога, а віск зі свічки – пожертвування і подяки Господу. За часів ремісництва люди збирали бджолиний віск, робили свічки і жертвували їх храму на знак подяки Богу.

Також полум'я нагадує про сходження на апостолів Святого Духа у вигляді вогненних язиків, це символ світлої віри, Господньої благодаті, яка освітлює нам шлях в темряві і показує вірний шлях; це символ любові до Бога.

Свічка не може бути передвісником поганих подій, зазначили в ПЦУ скріншот

ПЦУ: Забобони шкодять духовному життю скріншот

У зв'язку з цим в ПЦУ підкреслили, що забобони і марновірства шкодять духовному життю, пізнанню Господа та істинної віри.

"Коли в людини немає щирої віри в Бога, то "богом" для неї стає щось інше. Пам'ятайте: усі негаразди та сумніви можна побороти молитвою до Господа та щирим каяттям. Забобони ж, навпаки, перекручують істину віру та породжують у душі страх, який і стає причиною негараздів", – застерегли в ПЦУ.

Під час відвідування церкви потрібно сконцентруватися на щирій молитві, любові та бажанні добра близьким, вірі в Господа Ісуса Христа, зазначили в церкви і нагадали про слова Спасителя: "Я – Світло для світу; хто піде вслід за Мною, той не ходитиме в темряві, а матиме світло життя".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, митрополит ПЦУ Симеон заразився на коронавірус.