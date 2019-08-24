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Стюардеси МАУ оригінально привітали українців із Днем незалежності: мережа в захваті

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Стюардеса авіакомпанії МАУ привітала пасажирів із Днем Незалежності України, виконавши національний гімн перед польотом.

Це сталося на рейсі з Києва до Львова. Відповідним відео на своїй сторінці в Facebook поділився журналіст Reuters Сергій Каразій (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Той випадок, коли радий летіти МАУ. Фантастичне виконання гімну України в небі бортпровідницею Наталією", – написав журналіст.

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Стюардеси МАУ оригінально привітали українців із Днем незалежності: мережа в захваті

Скрн відео

Іншим рейсом МАУ, який виконувався з Києва до Ніцци, пасажирам подарували національні синьо-жовті прапори під час польоту.

"Всі звикли до мейнстрімної зради щодо МАУ. Але сьогодні був свідком, як авіакомпанія провела дійсно круту акцію. З посмішкою, поздоровленням і на висоті 10 000 метрів", – написав пасажир літака Артемій Сурін.

"Круто, молодець! Патріотка!" "Як красиво", "Браво!" – коментують користувачі мережі.

Стюардеси МАУ оригінально привітали українців із Днем незалежності: мережа в захваті

facebook.com/artsurin

Стюардеси МАУ оригінально привітали українців із Днем незалежності: мережа в захваті

facebook.com/artsurin

Стюардеси МАУ оригінально привітали українців із Днем незалежності: мережа в захваті

facebook.com/artsurin

Стюардеси МАУ оригінально привітали українців із Днем незалежності: мережа в захваті

Коментарі до постів

Стюардеси МАУ оригінально привітали українців із Днем незалежності: мережа в захваті

Коментарі до постів

Стюардеси МАУ оригінально привітали українців із Днем незалежності: мережа в захваті

Коментарі до постів

Стюардеси МАУ оригінально привітали українців із Днем незалежності: мережа в захваті

Коментарі до постів

Стюардеси МАУ оригінально привітали українців із Днем незалежності: мережа в захваті

Коментарі до постів

Стюардеси МАУ оригінально привітали українців із Днем незалежності: мережа в захваті

Коментарі до постів

Читайте на OBOZREVATEL, як співачка Тіна Кароль виконала гімн на даху консерваторії в центрі Києва.

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Тема
День Незалежності
Місце
Україна
Теги
МАУ видео фотографии гімн України украинский флаг прапор України літак
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