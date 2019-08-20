"Стіна між Україною і "русскім міром": мережу підірвало сильне фото про війну на Донбасі

Українців зворушило фото Стіни пам'яті Героїв, які загинули на війні, розв'язаній Росією на Донбасі. Вона знаходиться біля Михайлівського собору в Києві.

Емоційну світлину з глибоким сенсом опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook.

"Побудувати стіну на кордоні з Росією!" – такі заклики часто можна почути в навколовоєнних розмовах. Поставити стіну, і нехай вона захистить нас від них. Однак стіна між нами і ними вже є давно. У Києві на Михайлівській площі. Стіни Михайлівського монастиря в листопадову ніч у 2013 році стали межею, яка заховала вільних і мирних протестувальників від озвірілих "беркутівців". За ці стіни приносили загиблих Небесної Сотні в лютому 2014-го. Звідси навесні того ж року їхали на схід добровольці. Сюди повертаються портрети тих, хто не повернеться додому", – йдеться у підписі до знакового фото.

Стіна пам'яті на Михайлівській площі в Києві УНІАН

"Кордон між Україною і "русскім міром" – це стіна на Михайлівській площі. Вона проходить в серцях усіх, хто знає про це місце, кому болить його бачити, хто приходить сюди в дні пам'яті та свята. У лютому і День Незалежності. І побудувати її можна тільки самостійно, для себе", – додали волонтери.

Вони також підкреслили, що Росія буде на українських вулицях і в будинках українців доти, доки в стіні між ними і нами будуть дірки. Тому кожен патріот повинен їх латати.

"Ходімо на Михайлівську, носімо туди квіти, обіймаймо тих, хто приходить поплакати, мовчімо біля портретів. Кожен з нас утримує тут свій особистий кордон між ними і нами. І він такий же важливий, як і той, що на сході", – зворушливо звернулися волонтери до українців.

У коментарях під проникливим постом люди поділилися своїми емоціями і болем від безперервної війни, яка забирає життя кращих українців.

"Це наша Українська стіна плачу. Вічна пам'ять!", "Все ж на кордоні з Московією треба побудувати широку стіну, тому що від тієї орди не буде спокою!", "У Китаї Велика китайська стіна стоїть тисячоліття, а наша стіна повинна стояти вічно: в нашій пам'яті, в наших серцях!", "Періодично приходжу до Стіни пам'яті вклонитися загиблим нашим Героям, які віддали своє життя за нас з вами", "Стіна в душах у багатьох стоїть міцна. Зруйнувати її неможливо за життя. Загиблі воїни стоять стіною. Зруйнувати її неможливо жодними угодами з вбивцями. Вона на віки. Сумно. Боляче", – пишуть українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська журналістка Яніна Соколова закликала українців підтримати Марш Захисників України, щоб подякувати їм за подвиги і мир в більшості міст країни. Вона також зазначила, що, прийшовши на парад, українці продемонструють Росії, що їй не вдалося заволодіти серцями справжніх патріотів.

Раніше вона проникливо подякувала кожному воїну за протистояння російському агресору і закликала всіх українців приєднуватися до акції "Завдяки тобі". Її сенс полягає в тому, щоб при зустрічі військового прикладати руку до серця на знак подяки за мир.

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