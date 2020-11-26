Степанов звернувся до ЗМІ через фейки про COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
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Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов звернувся до засобів масової інформації через фейки про коронавірус, які продовжують поширюватися.

Під час щоденного брифінгу на своїй сторінці в Facebook глава МОЗ навів у приклад одне з останніх фейковий повідомлень в ЗМІ.

"Ми вже багато чули і про "чорні "зони епіднебезпеки, які нібито збирається десь хтось вводити. Або численні звернення і неперевірена інформація, відверті фейки, що хтось забрав кисень у однієї людини, щоб віддати іншій. Або людину просто з лікарні, вибачте, вигнали на вулицю і вона просто померла на вулиці", – нагадав міністр.

Степанов розповів, що смерть чоловіка в лікарні Білої Церкви Київської області нібито через брак кисню, який він пожертвував своєму хворому сину, а сам помер, виявилася неправдою. Однак навіть після появи спростування багато ЗМІ продовжили поширювати фейк.

"Один з таких останніх фейків був коли нібито в лікарні Білої Церкви батько відняв у себе кисень, щоб передати його своєму синові, а сам в цей час помер. Потім з'ясувалося, і я вдячний цій жінці-волонтеру, яка спростувала цю інформацію... визнали, що це був фейк. Але багато засобів масової інформації не зробили, і іноді саме така інформація продовжує поширюватися", – зазначив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в одній з районних лікарень батько помер, віддавши свій кисень хворому на коронавірус синові. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував інформацію про смерть чоловіка.

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