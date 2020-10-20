Степанов відзвітував перед нардепами про ситуацію з COVID-19 в Україні

У вівторок, 20 жовтня, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов прийшов, аби виступити на пленарному засіданні Верховної Ради.

Свою промову він присвятив заходам протидії поширенню коронавірусної хвороби в Україні й основним проблемам, пов'язаним із пандемією (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, Степанов попередив, що медичній системі може просто забракнути людського ресурсу, якщо українці не почнуть дотримуватися елементарних заходів безпеки.

"Ресурс має межу. За час пандемії люди не оужали від інших хвороби. Онкологія, серцево-судинні захворювання нікуди не ділися. Може так трапитися, що не буде кому лікувати. Краща допомога лікарям – це не хештеги чи аватарки у Facebook, а виконання правил безпеки", – сказав міністр.

Водночас очільник МОЗ наголосив, що зараз держава робить все, аби справитися з пандемією. Так, до 10 листопада планується збільшити до 52 тисяч кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус. А вже в середині листопада 50% цих ліжок будуть підключені до кисню (у грудні – до 80%).

Також Степанов розповів, що за шість місяців кількість ПЛР-тестувань на добу зросла з 200 до 35 тисяч. "В середині листопада збільшимо тестування до 50 000 на добу. А до кінця року – до 75 тисяч тестувань на добу", – пообіцяв він.

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