Коронавірус в Україні перетнув позначку в 138 тисяч заражених: статистика МОЗ на 7 вересня

Станом на ранок понеділка, 7 вересня, в Україні офіційно підтверджено 138 068 випадків коронавірусної інфекції. З них 2 174 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 2 877 осіб (+31 за добу), а 62 606 пацієнтів (+379) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовані на коронавірусну інфекцію 19 006 осіб.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в Києві – 244, Львівській області – 186 (з них 99 у Львові), Тернопільській – 165 (42), Чернівецькій – 163 (82), Івано-Франківській – 161 (53).

Коронавірус в Україні. МОЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 4 406 випадків;

Волинська область – 5 883 випадки;

Дніпропетровська область – 2 767 випадків;

Донецька область – 1 630 випадків;

Житомирська область – 3 746 випадків;

Закарпатська область – 8 091 випадок;

Запорізька область – 1 931 випадок;

Івано-Франківська область – 10 348 випадків;

Кіровоградська область – 858 випадків;

м. Київ – 15 276 випадків;

Київська область – 6 278 випадків;

Львівська область – 15 881 випадок;

Луганська область – 434 випадки;

Миколаївська область – 1 665 випадків;

Одеська область – 8 525 випадків;

Полтавська область – 973 випадки;

Рівненська область – 9 762 випадки;

Сумська область – 1 963 випадки;

Тернопільська область – 7 390 випадків;

Харківська область – 10 972 випадки;

Херсонська область – 500 випадків;

Хмельницька область – 3 195 випадків;

Чернівецька область – 11 272 випадки;

Черкаська область – 1 950 випадків;

Чернігівська область – 2 372 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Міністерство охорони здоров'я України оновило механізм надання допомоги пацієнту з підозрою на коронавірус.

При появі симптомів COVID-19 у пацієнта сімейний лікар зобов'язаний діяти за затвердженим алгоритмом і прийняти рішення про подальше лікування хворого.

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