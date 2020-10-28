Коронавірусом в Україні заразилися ще 7,5 тисячі осіб: статистика МОЗ на 28 жовтня

Станом на ранок середи, 28 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 363 075 випадків коронавірусної інфекції. З них 7474 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 6755 осіб (+165 за добу), а 148 642 пацієнтів (+3 306 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО

Новина доповнюється...

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за тиждень в період з 19 до 25 жовтня коронавірусом у світі заразилися понад 2,8 млн осіб, що стало рекордом з початку пандемії. Водночас Україна піднялася на 22-ге місце за кількістю хворих на COVID-19.