В Україні понад 900 нових хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 28 липня

Станом на ранок вівторка, 28 липня, в Україні офіційно підтверджено 66 575 випадків коронавірусної інфекції. З них 919 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 1 629 осіб (+13 за добу), а 36 744 пацієнтів (+622) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 26 126 осіб.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в наступних областях: Львівській – 146, Івано-Франківській – 103, Рівненській – 83 і місті Київ – 110.

Коронавірус в Україні. МОЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2627 випадків;

Волинська область — 3648 випадків;

Дніпропетровська область — 1334 випадки;

Донецька область — 852 випадки;

Житомирська область — 1744 випадки;

Закарпатська область — 4940 випадків;

Запорізька область — 753 випадки;

Івано-Франківська область — 4224 випадки;

Кіровоградська область — 697 випадків;

м. Київ — 7800 випадків;

Київська область — 3590 випадків;

Львівська область — 9099 випадків;

Луганська область — 121 випадок;

Миколаївська область — 562 випадки;

Одеська область — 3031 випадок;

Полтавська область — 401 випадок;

Рівненська область — 5784 випадки;

Сумська область — 454 випадки;

Тернопільська область — 2822 випадки;

Харківська область — 3478 випадків;

Херсонська область — 221 випадок;

Хмельницька область — 1069 випадків;

Чернівецька область — 5692 випадки;

Черкаська область — 906 випадків;

Чернігівська область — 726 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 липня до центру надійшло 1 219 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 118 002 повідомлення.

Раніше OBOZREVATEL писав, що жінки-лідери країн виявилися успішнішими в боротьбі з пандемією коронавірусу.