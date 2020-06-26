COVID-19 в Україні заразилася рекордна кількість людей: статистика МОЗ на 26 червня

Станом на ранок п'ятниці, 26 червня, в Україні офіційно підтверджено 41 117 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 109 було виявлено за минулу добу, що стало новим антирекордом.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Від COVID-19 у країні померли вже 1 086 осіб, а 18 299 пацієнтів (+541) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Найбільше нових заражених COVID-19 зареєстрували в областях: Львівській – 209, Рівненській – 116 і місті Києві – 113.

Статистика щодо коронавірусу в Україні (МОЗ)

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 1788 випадків;

Волинська область — 2096 випадків;

Дніпропетровська область — 1081 випадок;

Донецька область — 412 випадків;

Житомирська область — 1366 випадків;

Закарпатська область — 2547 випадків;

Запорізька область — 561 випадок;

Івано-Франківська область — 2217 випадків;

Кіровоградська область — 640 випадків;

м. Київ — 4726 випадків;

Київська область — 2419 випадків;

Львівська область — 4836 випадків;

Луганська область — 76 випадків;

Миколаївська область — 384 випадки;

Одеська область — 1529 випадків;

Полтавська область — 304 випадки;

Рівненська область — 3364 випадки;

Сумська область — 284 випадки;

Тернопільська область — 1857 випадків;

Харківська область — 1993 випадки;

Херсонська область — 190 випадків;

Хмельницька область — 724 випадки;

Чернівецька область — 4582 випадки;

Черкаська область — 627 випадків;

Чернігівська область — 514 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 червня до центру надійшло 1 430 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 85 174 повідомлення.

Раніше OBOZREVATEL писав, що польська авіакомпанія LOT відновлює польоти до десятків європейських напрямків, зокрема до України.