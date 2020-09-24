Коронавірусом в Україні заразилися понад 188 тисяч осіб: статистика МОЗ на 24 вересня

Станом на ранок четверга, 24 вересня, в Україні офіційно підтверджено 188 106 випадки коронавірусної інфекції. З них 3372 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 3757 особи (+52 за добу), а 83 458 пацієнтів (+1 788) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Києві ряд лікарів відмовився приймати в лікарні і їхати на виклик до 4-річної дитини з коронавірусом, стан якої погіршився під час лікування вдома. Про це розповіла його мати.