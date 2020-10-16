COVID-19 в Україні заразилися ще майже 6 тисяч осіб: статистика МОЗ на 16 жовтня

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
35,3 т.

  • Коронавірусом в Україні за добу заразилися 5 992 особи

  • Померли від хвороби ще 106 пацієнтів, одужали – 2269

  • Найбільше хворих виявили в Харківській області – 544

Коронавірус в Україні

Станом на ранок п'ятниці, 16 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 287 231 випадок коронавірусної інфекції. З них 5 992 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом щодо добового приросту.

Від COVID-19 у країні померли вже 5408 осіб (+106 за добу), а 121 919 пацієнтів (+2269) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 56 899 осіб.

Найбільше заражених зареєстрували в:

  • Харківській області – 544 (всього 27 457)

  • Одеській області – 502 (18 013)

  • Києві – 455 (29 412)

  • Дніпропетровської області – 423 (10 257)

  • Хмельницькій області – 414 (10 098)

Рейтинг областей щодо захворюваності.
Карта поширення вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні лікарі близько двох місяців ставлять діагноз "коронавірус", не завжди підтверджуючи його позитивним результатом ПЛР-тесту. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

УкраїнаКоронавірусМіністерство охорони здоров'яМаксим Степанов