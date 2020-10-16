COVID-19 в Україні заразилися ще майже 6 тисяч осіб: статистика МОЗ на 16 жовтня
Коронавірусом в Україні за добу заразилися 5 992 особи
Померли від хвороби ще 106 пацієнтів, одужали – 2269
Найбільше хворих виявили в Харківській області – 544
Станом на ранок п'ятниці, 16 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 287 231 випадок коронавірусної інфекції. З них 5 992 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом щодо добового приросту.
Від COVID-19 у країні померли вже 5408 осіб (+106 за добу), а 121 919 пацієнтів (+2269) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 56 899 осіб.
Найбільше заражених зареєстрували в:
Харківській області – 544 (всього 27 457)
Одеській області – 502 (18 013)
Києві – 455 (29 412)
Дніпропетровської області – 423 (10 257)
Хмельницькій області – 414 (10 098)
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні лікарі близько двох місяців ставлять діагноз "коронавірус", не завжди підтверджуючи його позитивним результатом ПЛР-тесту. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.