Коронавірусом в Україні заразилися рекордні 1 732 особи: статистика МОЗ на 14 серпня

Станом на ранок п'ятниці, 14 серпня, в Україні офіційно підтверджено 87 872 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 732 – виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом по добовому приросту.

Від COVID-19 в країні померли вже 2 011 осіб (+19 за добу), а 46 797 пацієнтів (+581) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовані на коронавірусну інфекцію 35 237 осіб.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в Харківській області – 205, Львівській – 184, Одеській – 160, Івано-Франківській – 138, Чернівецькій – 154 і місті Київ – 158.

Нагадаємо, що попередній антирекорд за кількістю заражених за добу в Україні було встановлено вчора, 13 серпня. Тоді захворіло 1 592 особи.

Коронавірус в Україні. МОЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3129 випадків;

Волинська область — 4529 випадків;

Дніпропетровська область — 1658 випадків;

Донецька область — 1049 випадків;

Житомирська область — 2333 випадки;

Закарпатська область — 6080 випадків;

Запорізька область — 1038 випадків;

Івано-Франківська область — 6320 випадків;

Кіровоградська область — 739 випадків;

м. Київ — 10 160 випадків;

Київська область — 4429 випадків;

Львівська область — 11 658 випадків;

Луганська область — 171 випадок;

Миколаївська область — 770 випадків;

Одеська область — 4732 випадки;

Полтавська область — 533 випадки;

Рівненська область — 7326 випадків;

Сумська область — 783 випадки;

Тернопільська область — 3538 випадків;

Харківська область — 5583 випадки;

Херсонська область — 290 випадків;

Хмельницька область — 1514 випадків;

Чернівецька область — 7264 випадки;

Черкаська область — 1092 випадки;

Чернігівська область — 1154 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 серпня до центру надійшло 2132 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 144 640 повідомлень.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні змінили поділ на карантинні зони, включивши в "червону" деякі райони і міста у Львівській, Івано-Франківській, Рівненський і Одеській областях.