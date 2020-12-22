Стало відомо, хто в Україні може отримати першу ін'єкцію вакцини від коронавірусу

Україна може отримати першу партію вакцини від коронавірусу вже в січні 2020 року, а кандидатуру для першого щеплення ще вибирають..

Про це повідомив Telegram-канал "Легітимний". Він послався на джерела з Офісу президента України.

За інформацією видання, зараз ведеться відразу кілька переговорів з цього приводу, пов'язаних з потенційними постачальниками препарату.

"Зараз йдуть відразу кілька переговорів з цього кейсу. Перший – це європейський-американський аналог вакцини, другий – це азіатський (Китай, Пакистан, Індія)", – сказано в повідомленні.

"Легітимний" стверджує, що першу партію вакцини зустрічатиме президент України Володимир Зеленський. А кандидата на проведення першого щеплення нібито поки шукають. Ним може стати заслужений ветеран праці, відомий медик або військовий, або ж інший лідер громадської думки.

Кандидатура повинна "підвищити імідж вакцинації і нанести "удар" по "антивакційним" настроям в країні".

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна не ввійшла до переліку країн, які першими отримають вакцину від коронавірусу, оскільки наша держава втратила позиції в світі і Європі. Він підкреслив, що Україна не буде використовувати російську вакцину, яка не пройшла всі випробування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від коронавірусу. Першими в країні щеплення отримають люди з високим ризиком зараження COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції в боротьбі з пандемією.