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21 листопада • оновлено в 12:09
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"Спасибі за службу, агент Гундяєв": Путін розсмішив витівкою з головою РПЦ

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Президент РФ Володимир Путін привітав главу РПЦ, патріарха Кирила із 73-річчям, що стало приводом для жартів у мережі.

Відео з привітанням у Twitter опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов

"Маю вам подякувати за ваше служіння, за підтримку міжконфесійного миру. Це вже державна місія": Путін привітав Патріарха Кирила із 73-річчям", – йдеться у повідомленні.

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У мережі писали, що привітання Путіна недоречні, а патріарха називали агентом ФСБ під прикриттям.

"У Гундяєва ФСОшники в рясах?", "Не знаю, він такою таємницею все огорнув, не чути про справи його. Невдалий патріарх на цей час, хоча може зараз час спецоперацій і все таке, тому він такий не публічний", "Старший за званням праворуч", "Спасибі за службу, агент Гундяєв", "Бог коли у відставку відправляє служителів?", "Я сподіваюся, вони тепер одружаться", – зазначали в коментарях.

"Спасибі за службу, агент Гундяєв": Путін розсмішив витівкою з головою РПЦ

Скріншот

"Спасибі за службу, агент Гундяєв": Путін розсмішив витівкою з головою РПЦ

Скріншот

"Спасибі за службу, агент Гундяєв": Путін розсмішив витівкою з головою РПЦ

Скріншот

"Спасибі за службу, агент Гундяєв": Путін розсмішив витівкою з головою РПЦ

Скріншот

"Спасибі за службу, агент Гундяєв": Путін розсмішив витівкою з головою РПЦ

Скріншот

"Спасибі за службу, агент Гундяєв": Путін розсмішив витівкою з головою РПЦ

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін сфотографувався із солдатами спецпризначення Бразилії, які охороняли його під час візиту в країну, і став посміховиськом у мережі.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Особи
Патріарх Кирило Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
РПЦ Новини Росії соцмережі
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