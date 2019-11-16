Головна Новини
17 листопада • оновлено в 01:39
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Курйози

"Цирк карликів!" Путін розсмішив росіян фото з міні-спецназом

2.5т
Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін сфотографувався із солдатами спецназу Бразилії, які охороняли його під час візиту в країну.

Відповідним знімком на своїй сторінці в Twitter поділився журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов. "Фото на пам'ять", – йдеться у підписі.

Путін відвідав Бразилію для участі в саміті БРІКС, який проходив із 13 до 14 листопада. Під час поїздки він зустрівся з президентом Бразилії Жаіром Болсонару для обговорення міжнародних питань, в тому числі ситуації в Болівії.

Новини
"Хто так насмердів?" Розкрито інтимну деталь із дитинства Путіна

Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін

При цьому користувачі мережі висміяли новину. "Судячи з фотки, він там найбільший богатир. Там дитсадок виставив свою тактичну групу чи цирк карликів?" "Скромненько. Вдома, щоб висунути носа з Кремля, потрібен цілий полк суперагентів", – пишуть у мережі.

Путін у Бразилії

Путін у Бразилії

twitter.com/dimsmirnov175

"Цирк карликів!" Путін розсмішив росіян фото з міні-спецназом

Скріншот

"Цирк карликів!" Путін розсмішив росіян фото з міні-спецназом

Скріншот

"Цирк карликів!" Путін розсмішив росіян фото з міні-спецназом

Скріншот

"Цирк карликів!" Путін розсмішив росіян фото з міні-спецназом

Скріншот

"Цирк карликів!" Путін розсмішив росіян фото з міні-спецназом

Скріншот

"Цирк карликів!" Путін розсмішив росіян фото з міні-спецназом

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Росії піддали держвипробуванням парадні кабріолети марки Aurus. На одному з таких авто пересувається президент Росії Володимир Путін.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Особа
Володимир Путін
Місце
Бразилія
Теги
фотографии курйоз Новини Росії соцмережі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
16
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги