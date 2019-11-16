"Цирк карликів!" Путін розсмішив росіян фото з міні-спецназом

Президент Росії Володимир Путін сфотографувався із солдатами спецназу Бразилії, які охороняли його під час візиту в країну.

Відповідним знімком на своїй сторінці в Twitter поділився журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов. "Фото на пам'ять", – йдеться у підписі.

Путін відвідав Бразилію для участі в саміті БРІКС, який проходив із 13 до 14 листопада. Під час поїздки він зустрівся з президентом Бразилії Жаіром Болсонару для обговорення міжнародних питань, в тому числі ситуації в Болівії.

Президент Росії Володимир Путін

При цьому користувачі мережі висміяли новину. "Судячи з фотки, він там найбільший богатир. Там дитсадок виставив свою тактичну групу чи цирк карликів?" "Скромненько. Вдома, щоб висунути носа з Кремля, потрібен цілий полк суперагентів", – пишуть у мережі.

Путін у Бразилії twitter.com/dimsmirnov175

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Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Фото на пам'ять: Путін і охороняв його бразильський спецназ pic.twitter.com/78YNpfBTWh - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) November 16, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Росії піддали держвипробуванням парадні кабріолети марки Aurus. На одному з таких авто пересувається президент Росії Володимир Путін.

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