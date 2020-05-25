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25 травня • оновлено в 12:30
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Спалах COVID-19 в інфекційній лікарні Харкова: в ОДА прояснили ситуацію

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У Харківській обласній інфекційній лікарні, де трапився спалах коронавірусу (його діагностували у 20 співробітників, серед яких і директор медзакладу), заповнюваність хворими на COVID-19 почала знижуватися.

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Нині в лікарні 175 пацієнтів, а серед хворих медиків є п'ять лікарів, інші – медсестри. Про це проінформували в пресслужбі Харківської ОДА.

"Зараз триває робота щодо виписування та переведення частини пацієнтів до 17-ї міської лікарні. Там розгорнуто 60 ліжок (40 загальної терапії, 20 – інтенсивної). Також 40 ліжок розгорнуто в дитячій інфекційці (11 із них уже заповнені)", – йдеться в повідомленні.

В інфекційній лікарні Харкова COVID-19 масово заразилися медики

В інфекційній лікарні Харкова COVID-19 масово заразилися медики

Водночас чиновники та медики прогнозують, що вже завтра, 26 травня, наповненість обласної інфекційки в Харкові повинна досягти маже 50%.

"Регулювати заповнюваність лікарні, виписування пацієнтів і їхнє переведення до інших лікувальних установ – це безпосередній обов'язок директора КНП ХОР "Обласна інфекційна лікарня". Необхідні заходи директором не вживалися", – зазначили у відомстві.

Чиновники стверджують, що нині на рахунках медустанови перебуває 1,5 млн грн – це цільові кошти на закупівлю ліків. До того ж такий залишок був на кінець кожного місяця під час боротьби з коронавірусом.

"Закупівлі ліків (тендерні процедури тощо) лікарня проводить самостійно", – наголошують у повідомленні.

Там додали, що минулої п'ятниці, 24 травня, лікарня отримала від НСЗУ 4,8 млн грн на здійснення 300-відсоткових виплат медикам. За інформацією директора закладу, виплати отримають 224 співробітники, зокрема всі лікарі та весь середній і молодший медперсонал.

"Протягом двох тижнів стан справ у обласній інфекційній лікарні перевіряла комісія, створена розпорядженням голови ХОДА Олексія Кучера. Результати перевірки будуть оголошені 25 травня", – резюмували в пресслужбі Харківської ОДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 24 травня у 20 співробітників Харківської обласної інфекційної лікарні діагностували коронавірус – заразилися п'ять лікарів і 15 медсестер різних рівнів.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Харків
Теги
вірус медики
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