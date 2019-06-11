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Скандальний собор Філарета: ПЦУ попередили, чим усе може скінчитися

8.1тЧитати матеріал російською

Помісний Собор, який скликає почесний патріарх Філарет, може призвести до остаточного розриву його стосунків із Православною церквою України та появи ще однієї церковної юрисдикції.

Про такий варіант розвитку подій в ефірі ObozTV розповів релігієзнавець Руслан Халіков, коментуючи скандальні заяви Філарета про скликання Собору і його відмову від Томосу.

"Філарет і ті, хто піде на цей Собор, підтвердять існування церкви Київського патріархату. Найімовірніше, вони у такий спосіб розірвуть відносини з ПЦУ", – зазначив експерт.

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За словами Халікова, з точки зору Православної церкви України цей Собор нелегітимний.

"Представникам ПЦУ було би правильним засудити його і накласти якісь санкції на Філарета, якого вони вважають митрополитом і членом Синоду своєї церкви", – вважає він.

Водночас, уточнив релігієзнавець, із точки зору Київського патріархату – це легітимний Собор.

"Якраз у Київському патріархаті помісний Собор мав відбутися минулого року, за їхнім статутом. Оскільки вони так і не припинили офіційно свого існування як патріархії, то вважають, що мають право скликати Собор", – пояснив Халіков.

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За його прогнозом, втрата автокефалії ПЦУ не загрожує.

"Це може статися тільки в тому випадку, якщо всі чи більшість єпископів ПЦУ повернуться до Київського патріархату. Але це складно собі уявити", – впевнений він.

"Максимум, що нам загрожує – поява додаткової юрисдикції в Україні. Було три найбільших (ПЦУ, УПЦ МП і греко-католицька церква. – Ред.), тепер буде чотири", – додав експерт.

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Також Халіков переконаний, що в Константинополі прекрасно інформовані про те, що відбувається в Україні, але не вважають це причиною для відкликання Томосу.

"Єдине, що може викликати скандал – якщо предстоятель ПЦУ дійде згоди з патріархом Філаретом. Але ви знаєте, що він (Епіфаній. – Ред.) зараз у Стамбулі і спілкується з патріархом Варфоломієм", – підсумував він.

Почесний патріарх Філарет

Почесний патріарх Філарет

cerkva.info

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Теми
Православна церква УкраїниПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Патріарх ФіларетРуслан Халіков
Місце
Україна
Теги
ПЦУТомосУПЦ КПцерковний конфліктцерква
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
церква є теріторіальною структурою, діяльність якої покликана нести волю Всевишнього серед людей служінням в Ім'я Його☝, і не інакше як. праведність (праведность) діяльності структури (поводирів, які ведуть паству), та чи або блудливість (гріхопадіння), визначається по діяльності відхиленням від Слова Всевишнього,адже за тлумаченням ".../маючий розум, да зрозуміє/...". правоприємність структур (ієрархія), їх теріторіальних "абрівіатур" визначається не кількісттю вірян/споруд/майна/влади/коштовностей, а невідхильністтю від Заповіта Всевишнього у донесенні людству Волі Його. з церкви зробили ринок, з віри зробили культ гріха та супутних тому ідолів, впровадили розбрат, духовну руйнацію, знецінення життя - людство розділили; спотворення породило війни - поводирі народів Всевишнього, ведуть створені собою пастви у прірву ☝.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Была цельная(собоpная) Укpаина.И жили там 50 млн человек.Это была житница огpомной стpаны.Там стpоили космические аппаpаты и спутники,самолеты и веpтолеты,кpупнейшие атомоходы и подводные сумбаpины,автомобили,автбусы и локомтивы,добывали газ и нефть,pуду и уголь.Там Pазговаpивали на нескольких языказ и получали высшее обpазование,Там любили людей и Бога.....А потом пpишли амеpиканцы...Пpинесли печенье и демокpатию.....
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Эти никем не признанные раскольники раскололись, несите следующих!
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