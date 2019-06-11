Скандальний собор Філарета: ПЦУ попередили, чим усе може скінчитися

Помісний Собор, який скликає почесний патріарх Філарет, може призвести до остаточного розриву його стосунків із Православною церквою України та появи ще однієї церковної юрисдикції.

Про такий варіант розвитку подій в ефірі ObozTV розповів релігієзнавець Руслан Халіков, коментуючи скандальні заяви Філарета про скликання Собору і його відмову від Томосу.

"Філарет і ті, хто піде на цей Собор, підтвердять існування церкви Київського патріархату. Найімовірніше, вони у такий спосіб розірвуть відносини з ПЦУ", – зазначив експерт.

За словами Халікова, з точки зору Православної церкви України цей Собор нелегітимний.

"Представникам ПЦУ було би правильним засудити його і накласти якісь санкції на Філарета, якого вони вважають митрополитом і членом Синоду своєї церкви", – вважає він.

Водночас, уточнив релігієзнавець, із точки зору Київського патріархату – це легітимний Собор.

"Якраз у Київському патріархаті помісний Собор мав відбутися минулого року, за їхнім статутом. Оскільки вони так і не припинили офіційно свого існування як патріархії, то вважають, що мають право скликати Собор", – пояснив Халіков.

За його прогнозом, втрата автокефалії ПЦУ не загрожує.

"Це може статися тільки в тому випадку, якщо всі чи більшість єпископів ПЦУ повернуться до Київського патріархату. Але це складно собі уявити", – впевнений він.

"Максимум, що нам загрожує – поява додаткової юрисдикції в Україні. Було три найбільших (ПЦУ, УПЦ МП і греко-католицька церква. – Ред.), тепер буде чотири", – додав експерт.

Також Халіков переконаний, що в Константинополі прекрасно інформовані про те, що відбувається в Україні, але не вважають це причиною для відкликання Томосу.

"Єдине, що може викликати скандал – якщо предстоятель ПЦУ дійде згоди з патріархом Філаретом. Але ви знаєте, що він (Епіфаній. – Ред.) зараз у Стамбулі і спілкується з патріархом Варфоломієм", – підсумував він.

Почесний патріарх Філарет cerkva.info

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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