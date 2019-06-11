Скандальний собор Філарета: ПЦУ попередили, чим усе може скінчитися

Помісний Собор, який скликає почесний патріарх Філарет, може призвести до остаточного розриву його стосунків із Православною церквою України та появи ще однієї церковної юрисдикції.
Про такий варіант розвитку подій в ефірі ObozTV розповів релігієзнавець Руслан Халіков, коментуючи скандальні заяви Філарета про скликання Собору і його відмову від Томосу.
"Філарет і ті, хто піде на цей Собор, підтвердять існування церкви Київського патріархату. Найімовірніше, вони у такий спосіб розірвуть відносини з ПЦУ", – зазначив експерт.
За словами Халікова, з точки зору Православної церкви України цей Собор нелегітимний.
"Представникам ПЦУ було би правильним засудити його і накласти якісь санкції на Філарета, якого вони вважають митрополитом і членом Синоду своєї церкви", – вважає він.
Водночас, уточнив релігієзнавець, із точки зору Київського патріархату – це легітимний Собор.
"Якраз у Київському патріархаті помісний Собор мав відбутися минулого року, за їхнім статутом. Оскільки вони так і не припинили офіційно свого існування як патріархії, то вважають, що мають право скликати Собор", – пояснив Халіков.
За його прогнозом, втрата автокефалії ПЦУ не загрожує.
"Це може статися тільки в тому випадку, якщо всі чи більшість єпископів ПЦУ повернуться до Київського патріархату. Але це складно собі уявити", – впевнений він.
"Максимум, що нам загрожує – поява додаткової юрисдикції в Україні. Було три найбільших (ПЦУ, УПЦ МП і греко-католицька церква. – Ред.), тепер буде чотири", – додав експерт.
Також Халіков переконаний, що в Константинополі прекрасно інформовані про те, що відбувається в Україні, але не вважають це причиною для відкликання Томосу.
"Єдине, що може викликати скандал – якщо предстоятель ПЦУ дійде згоди з патріархом Філаретом. Але ви знаєте, що він (Епіфаній. – Ред.) зараз у Стамбулі і спілкується з патріархом Варфоломієм", – підсумував він.
Почесний патріарх Філарет
cerkva.info
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що має намір відновити Київський патріархат.
У відповідь у ПЦУ визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.
Також у ПЦУ заявили, що такі дії почесного патріарха руйнують єдність церкви. Єпископ Адріан Кулик-Богдан назвав Філарета "професійним розкольником і бунтарем".
11 червня Філарет оголосив про рішення скликати помісний православний Собор, хоча статут церкви такого права йому не дає. "Цим ми покажемо, що Київський патріархат був, є і буде. Собор ми скликаємо на 20 червня", – заявив він журналістам.
Також Філарет заявив, що він не ознайомився зі змістом Томосу до його отримання, а тому не приймає його.
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