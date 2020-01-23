Снігу не чекайте: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні на п'ятницю

За прогнозами синоптика, українцям не варто чекати снігу та морозів найближчим часом.

У п'ятницю, 24 січня, в більшості областей України буде переважати суха погода. Про це повідомила Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Лише в Житомирській і Київській областях небо затягне хмарами, а на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині є ймовірність невеликого дощу або мокрого снігу.

"Температура повітря найближчої ночі 0-5 морозу, на сході та в горах місцями до -7 градусів, завтра вдень в Україні 0-5 градусів тепла", – зазначила Діденко.

У Києві 24 січня очікується хмарна погода, без опадів. Вітер західний, 5-12 м/с, поривчастий. Вночі близько нуля, вдень +1...+3 градуси.

Синоптик нагадала, що рік тому в цей день у Києві йшов сильний сніг і було 6-9 градусів морозу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що лютий 2020 року обіцяє таку ж аномально теплу погоду в Україні, як і в перші два місяці зими.

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