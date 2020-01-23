Головна Новини
23 січня • оновлено в 19:54
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Снігу не чекайте: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні на п'ятницю

819
Читати матеріал російською

За прогнозами синоптика, українцям не варто чекати снігу та морозів найближчим часом.

У п'ятницю, 24 січня, в більшості областей України буде переважати суха погода. Про це повідомила Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Лише в Житомирській і Київській областях небо затягне хмарами, а на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині є ймовірність невеликого дощу або мокрого снігу.

Новини
"Охопить всю Україну": синоптики розповіли, чи варто чекати лютої зими
Снігу не чекайте: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні на п'ятницю

"Температура повітря найближчої ночі 0-5 морозу, на сході та в горах місцями до -7 градусів, завтра вдень в Україні 0-5 градусів тепла", – зазначила Діденко.

У Києві 24 січня очікується хмарна погода, без опадів. Вітер західний, 5-12 м/с, поривчастий. Вночі близько нуля, вдень +1...+3 градуси.

Синоптик нагадала, що рік тому в цей день у Києві йшов сильний сніг і було 6-9 градусів морозу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що лютий 2020 року обіцяє таку ж аномально теплу погоду в Україні, як і в перші два місяці зими.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Карина Бондаренко
Особа
Наталка Діденко
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги