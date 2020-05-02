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3 травня • оновлено в 23:19
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Повне скасування карантину призведе до 120-140 тис. смертей – Ляшко

22.9т
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Повне скасування карантину в Україні без обґрунтованих профілактичних заходів може призвести до 120-140 тис. жертв коронавірусу COVID-19 до кінця 2020 року.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, посилаючись на дослідження Київської школи економіки.

Ляшко розповів що буде, якщо скасувати карантин в Україні

Ляшко розповів що буде, якщо скасувати карантин в Україні

ZIK

Повне скасування карантину призведе до 120-140 тис. смертей – Ляшко

facebook.com/viktor.liashko

Ляшко підкреслив, що введений у країні карантин працює. "І як би вже не хотілося всім нам позбутися цього карантину і коронавірусу, треба все ж включити тумблер терпіння. Терпіння, яке дозволить нам вийти з карантину вчасно. А не передчасно", – написав він.

Повне скасування карантину призведе до 120-140 тис. смертей – Ляшко

facebook.com/viktor.liashko

Багато хто при цьому намагається маніпулювати економічними наслідками карантину, проте, як зазначив головний санітарний лікар, наслідки масового інфікування маніпуляторами замовчуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор Євген Комаровський заявив, що в Україні можна було ввести суворий карантин для людей похилого віку, який би не стосувався молодих і здорових, щоб ті виробляли колективний імунітет від COVID-19.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
інфекція хвороба вірус карантин смерть дослідження
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Сегодняшние страшилки это перебор по смертям! А не для того нас сегодня пугают, что власть боиться, что мы соберемся все вместе!? Они просто бояться тех вопросов, которые мы зададим! А сейчас все просто! Собираться нельзя, а значит и не будет коллективного возмущения всей той брехней, которая льется из обращений с экрана!
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