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16 квітня • оновлено в 13:23
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Скандал із жінкою, яка рознесла коронавірус на Буковині, отримав продовження

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У Чернівецькій області поліція не змогла довести, що мешканці села Колінківці Єлизаветі Тимко, яка раніше записала відеозвернення, погрожували спалити будинок.

Як розповіли OBOZREVATEL в поліції області, правоохоронці провели з жінкою бесіду. "Однак вона навідріз відмовилася писати заяву в поліцію. Також жінка сказала, що насправді до неї долинали чутки про те, що хтось у селі їй погрожував. Жодних доказів вона не надала", – сказали у пресслужбі.

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Єлизавета на колінах просила не палити їй хату

Єлизавета на колінах просила не палити їй хату

Також у самому селі кажуть, що Єлизавету збиралися покарати за порушення правил самоізоляції. Жінка повернулася з Італії на початку березня, і замість того, щоб два тижні провести вдома, вона брала активну участь у мітингах. Потім стало відомо, що у неї виявлено коронавірус.

Єлизавета працювала в Італії кілька років

Єлизавета працювала в Італії кілька років

В результаті кілька односельців і жителів сусідніх сіл захворіли на COVID-19, а на карантин відправили Колінківці та ще три сусідні села.

Відразу чотири села відправили на карантин

Відразу чотири села відправили на карантин

"Вона заявила, що ходила на мітинги, ще не знаючи, що хвора. Тому карати її не стали", – пояснили в поліції.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • мешканка села Колінківці на Буковині Єлизавета нещодавно повернулася з Італії та захворіла коронавірусом. Оскільки вона не сиділа вдома, а активно брала участь у житті села, то заразила не тільки своїх рідних, але й односельців.

  • Винуватиця записала відео, де розповіла, що сама вже одужала і перебуває вдома, та пообіцяла більше ніколи не їздити до Італії на заробітки. Також вона сказала, що чула, нібито люди хочуть спалити її будинок і розправитися з її дітьми та внуками. Вона встала на коліна і просила цього не робити.

  • Пізніше Єлизавета образилася на своїх односельців за те, що відео опинилося у ЗМІ. І звинуватила в зараженні коронавірусом земляка. Своє звернення вона виклала в закритій групі у "Вайбері".

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Місце
Україна Чернівці
Теги
карантин вірус
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