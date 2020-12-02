Синоптики спрогнозували аномальну погоду на грудень в Україні

Погода в грудні в Україні буде теплою. За прогнозами синоптиків, початок місяця буде по-справжньому зимовим і холодним, однак на "екваторі" очікується потепління.

Температура повітря сягатиме від -3...4°C морозу. Це на 1,5 градуси вище середніх багаторічних значень, розповіла Укргідрометцентру Наталія Голеня, пише gazeta.ua.

"Істотний опадів найближчий тиждень не буде. Хіба що на Заході можливі у вигляді дощу або мокрого снігу. Холод очікується зі Сходу. Там температура сягатиме від -5...10°C морозу", – зазначила Голеня.

У центрі країни температура буде вище – до -8 ° C морозу. На крайньому Заході температура повітря сягатиме близько 0...+1°C.

"На Закарпатті очікується тепла денна температура від +10...12°C тепла. Тому в грудні буде помірно тепло, особливо на Прикарпатті", – уточнила синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, синоптик Ігор Кибальчич спрогнозував, що перший календарний місяць зими в Україні буде холодним.