Синоптикиня попередила про спеку в Україні: прогноз погоди на вихідні

Наталка Діденко дала прогноз погоди на 5-6 вересня в Україні
Підвищення температури повітря очікується в більшості регіонів
Однак у деяких областях можливий дощ
Спекотна погода в Україні.
На вихідних 5-6 вересня в більшості областей України очікується підвищення температури повітря.
У суботу, 5 вересня, на сході і південному сході, а також у Дніпрі буде спекотно – до +30 градусів. Про це синоптикиня Наталка Діденко розповіла на своїй сторінці в Facebook.
У неділю, 6 вересня, в більшості областей стане ще тепліше. Однак атмосферний фронт принесе в західні області України дощі з грозами, і там похолодає до +18...+22 градусів.
Погода в Україні 5-6 вересня. Наталка Діденко в Facebook
"5 вересня найбільша ймовірність дощів і навіть злив із грозами очікується в південній частині України. Грози можуть супроводжуватися шквалами. Тому будьте обережні, особливо в прибережній зоні. На решті території в суботу якісь серйозні опади навряд чи будуть, хіба що окремі вологі точки можливі в західних областях і в Сумській, Чернігівській", – уточнила Діденко.
У неділю дощі прогнозують у західній частині України та Приазов'ї. На решті території буде сухо й переважно сонячно.
"У Києві на вихідних потеплішає: в суботу – до +26 градусів, у неділю – до +28 градусів. Істотних дощів не передбачається", – зазначила синоптикиня.
Синоптикиня дала прогноз на вихідні. Наталія Діденко в Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз, що погода в Україні восени буде періодично дощовою, проте двічі за сезон прийде бабине літо.
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