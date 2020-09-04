Синоптикиня попередила про спеку в Україні: прогноз погоди на вихідні

На вихідних 5-6 вересня в більшості областей України очікується підвищення температури повітря.

У суботу, 5 вересня, на сході і південному сході, а також у Дніпрі буде спекотно – до +30 градусів. Про це синоптикиня Наталка Діденко розповіла на своїй сторінці в Facebook.

У неділю, 6 вересня, в більшості областей стане ще тепліше. Однак атмосферний фронт принесе в західні області України дощі з грозами, і там похолодає до +18...+22 градусів.

Погода в Україні 5-6 вересня. Наталка Діденко в Facebook

"5 вересня найбільша ймовірність дощів і навіть злив із грозами очікується в південній частині України. Грози можуть супроводжуватися шквалами. Тому будьте обережні, особливо в прибережній зоні. На решті території в суботу якісь серйозні опади навряд чи будуть, хіба що окремі вологі точки можливі в західних областях і в Сумській, Чернігівській", – уточнила Діденко.

У неділю дощі прогнозують у західній частині України та Приазов'ї. На решті території буде сухо й переважно сонячно.

"У Києві на вихідних потеплішає: в суботу – до +26 градусів, у неділю – до +28 градусів. Істотних дощів не передбачається", – зазначила синоптикиня.

Синоптикиня дала прогноз на вихідні. Наталія Діденко в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз, що погода в Україні восени буде періодично дощовою, проте двічі за сезон прийде бабине літо.

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