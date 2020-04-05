200 тис. осіб на тиждень: у МОЗ зробили важливе уточнення про коронавірус

Протягом епідемічного сезону в Україні щотижня реєструють понад 200 тис. випадків ГРВІ та грипу, при тому що їх симптоми схожі з коронавірусом COVID-19.
Про це у Facebook повідомив Центр громадського здоров'я МОЗ України. "Тому, якщо ви відчуваєте симптоми респіраторної інфекції, ймовірність того, що у вас звичайна ГРВІ, значно вище", – підкреслили експерти.
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Пресслужба зазначила, що серед спільних симптомів, зокрема, підвищена температура, кашель, утруднене дихання.
Пандемія COVID-19
ЦОЗ нагадав, що при симптомах ГРВІ потрібно найперше зателефонувати до сімейного лікаря.
"Якщо у вас немає сімейного лікаря, укласти декларацію можна в зручний для вас час. Це безкоштовно. Тел. інформаційно-довідкової служби: 16-77", – сказано в повідомленні.
Сімейному лікарю необхідно розповісти про історію подорожей і можливі контакти з особами, хворими на гострі вірусні захворювання.
facebook.com/phc.org.ua
Необхідно терміново самоізолюватись, якщо:
ви близько контактували з особами, інфікованими COVID-19;
ви нещодавно повернулися з країни, де зафіксовані випадки захворювання новим коронавірусом (навіть якщо немає симптомів).
Номер гарячої лінії Центру громадського здоров'я України для консультації: 0-800-505-840.
Як писав OBOZREVATEL, лікар-імунолог, дитячий інфекціоніст і доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО ім. П.Л. Шупіка Федір Лапій вважає, що восени в Україні почнеться друга хвиля COVID-19.
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