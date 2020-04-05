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5 квітня • оновлено в 18:42
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Симптоми грипу та коронавірусу: в МОЗ зробили важливе уточнення

5.2т
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Протягом епідемічного сезону в Україні щотижня реєструють понад 200 тис. випадків ГРВІ та грипу, при тому що їх симптоми схожі з коронавірусом COVID-19.

Про це у Facebook повідомив Центр громадського здоров'я МОЗ України. "Тому, якщо ви відчуваєте симптоми респіраторної інфекції, ймовірність того, що у вас звичайна ГРВІ, значно вище", – підкреслили експерти.

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Пресслужба зазначила, що серед спільних симптомів, зокрема, підвищена температура, кашель, утруднене дихання.

Пандемія COVID-19

Пандемія COVID-19

ЦОЗ нагадав, що при симптомах ГРВІ потрібно найперше зателефонувати до сімейного лікаря.

"Якщо у вас немає сімейного лікаря, укласти декларацію можна в зручний для вас час. Це безкоштовно. Тел. інформаційно-довідкової служби: 16-77", – сказано в повідомленні.

Сімейному лікарю необхідно розповісти про історію подорожей і можливі контакти з особами, хворими на гострі вірусні захворювання.

200 тис. осіб на тиждень: у МОЗ зробили важливе уточнення про коронавірус

facebook.com/phc.org.ua

Необхідно терміново самоізолюватись, якщо:

  • ви близько контактували з особами, інфікованими COVID-19;

  • ви нещодавно повернулися з країни, де зафіксовані випадки захворювання новим коронавірусом (навіть якщо немає симптомів).

Номер гарячої лінії Центру громадського здоров'я України для консультації: 0-800-505-840.

Як писав OBOZREVATEL, лікар-імунолог, дитячий інфекціоніст і доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО ім. П.Л. Шупіка Федір Лапій вважає, що восени в Україні почнеться друга хвиля COVID-19.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Центр громадського здоров'я вірус інфекція хвороба грип та ГРВІ Міністерство охорони здоров'я
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