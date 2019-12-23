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23 грудня • оновлено в 23:40
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/ Суспільство

На обмін можуть віддати "беркутівців": сім'ї героїв Небесної сотні виступили із закликом до Зеленського

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Громадянська організація "Сім'я героїв Небесної сотні" звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом не допустити видачі в рамках обміну полоненими колишніх "беркутівців", підозрюваних у вбивстві 48 осіб на Майдані в 2014 році.

Відповідна заява з'явилася в понеділок, 23 грудня, на сторінці ГО в Facebook.

В організації заявили, що ці колишні "беркутівці" не є ні учасниками, ні жертвами конфлікту на Донбасі, а також не пов'язані з сепаратизмом. Підкреслюється, що звільнення унеможливить завершення головного судового процесу у справах Майдану, оскільки "саме з цим процесом рідні загиблих героїв Небесної сотні і суспільство в цілому пов'язують головним чином свої надії на справедливість".

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Сім'ї героїв Небесної сотні звернулися до Зеленському

Сім'ї героїв Небесної сотні звернулися до Зеленському

"Всі інші судові справи розглядаються в десятки разів повільніше і не всі з нас доживуть до їх фіналу", – сказано в заяві.

Сім'ї героїв Небесної сотні переконані, що вимогою видати "беркутівців" Росія хоче розколоти суспільство і зробити "ревізію оцінки Революції Гідності" і в підсумку змінити курс України з проєвропейського на проросійський.

"Без перебільшення, зараз готується знищення головної кримінальної справи в Україні. Предметом дослідження і аналізу якої є доленосні для України історичні події. І РФ, вимагає цього знищення, точно знає, навіщо вони це роблять і метою є зовсім не вирішення конфлікту на Донбасі", – сказано в повідомленні.

"Просимо вас не допустити втручання РФ у здійснення правосуддя в найбільш резонансній і історично важливій справі в Україні, не допустити втручання і впливу РФ на прокурорів і суддів у цьому процесі для зловживання владою з боку прокурорів і винесення завідомо неправосудних рішень із боку суддів. Не піддавати небезпеці незалежність судової системи України", – закликали Зеленського.

Також президента просять не допустити неправосудного звільнення обвинувачених в цьому провадженні, запобігти спробі РФ під виглядом кроків із вирішення конфлікту розширити його на всю Україну і не допустити розколу суспільства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ дізналися, що колишніх "беркутівців" Олега Янишевського, Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Сергія Тамтуру і Олександра Маринченка готують на обмін. Перед цим останнього відпустили з СІЗО під домашній арешт.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Обмін полоненими Розстріли на Майдані
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Майдан
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Mega Death
Mega Death
Надо провести этой семейке Небесной сотни хорошую люстрацию))
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