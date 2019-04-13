"ШоТутДумать?" У Зеленського запустили флешмоб проти Порошенка

Один з акторів "Кварталу-95" і друг кандидата в президенти Володимира Зеленського Євген Кошовий оголосив про запуск в соцмережах флешмоб з хештегом "ШоТутДумать".

Відповідне відео з'явилося на сторінці "Команда Зеленського" в Facebook. У ролику показаний фрагмент відео - автор знімає білборд Петра Порошенка зі слоганом "Думай" на тлі величезних ям на дорогах і каже: "Я звичайно дико перепрошую, але шо тут думати?!"

"Я пропоную всім знімати такі відси. З таким же текстом, з таким же підтекстом, з таким же змістом, і можна навіть з таким же голосом. Проблеми можете вибирати самі: це можуть бути ями, сміття, якесь будівництво - що завгодно. У соцмережі потрібно викладати ці відео з хештегом "ШоТутДумать", - каже на відео Євген Кошовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережа підірвав скандальний ефір Порошенко і Зеленського.

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