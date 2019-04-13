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"ШоТутДумать?" У Зеленського запустили флешмоб проти Порошенка

27тЧитати матеріал російською

Один з акторів "Кварталу-95" і друг кандидата в президенти Володимира Зеленського Євген Кошовий оголосив про запуск в соцмережах флешмоб з хештегом "ШоТутДумать".

Відповідне відео з'явилося на сторінці "Команда Зеленського" в Facebook. У ролику показаний фрагмент відео - автор знімає білборд Петра Порошенка зі слоганом "Думай" на тлі величезних ям на дорогах і каже: "Я звичайно дико перепрошую, але шо тут думати?!"

"ШоТутДумать?" У Зеленського запустили флешмоб проти Порошенка

"Я пропоную всім знімати такі відси. З таким же текстом, з таким же підтекстом, з таким же змістом, і можна навіть з таким же голосом. Проблеми можете вибирати самі: це можуть бути ями, сміття, якесь будівництво - що завгодно. У соцмережі потрібно викладати ці відео з хештегом "ШоТутДумать", - каже на відео Євген Кошовий.

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Особи
Володимир ЗеленськийЄвген КошовийПетро Порошенко
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
флешмобВыборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президента
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
А подумати о децентралізації - релігія не дозволяє, чи то лисе чуперадло з когорти тих, кому Обама особисто в ліфтах гадив?
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Podkowa Dmytro, "Децентрализация? Не слыхали? А шо это?" И вот это - команда нового кандидата в президенты.
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
Не думаючи - воно, звісно, легше, особливо якщо нема чим.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Да уж, "шо тут думать"? И главное - чем?
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