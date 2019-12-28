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29 грудня • оновлено в 01:19
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"Шлях брехні й обману!" ПЦУ жорстко звернулася до Філарета

2.4т
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Православна церква України звинуватила почесного патріарха Філарета в тому, що він "продовжує порушувати канони і церковний статут".

Причиною інциденту стало те, що Філарет провів 27 грудня архієрейський собор УПЦ КП, на якому обрали трьох нових єпископів. Але, як ідеться в повідомленні пресслужби ПЦУ, він "не має жодних канонічних і статутних прав на скликання і проведення церковних зборів, на обрання і висвячення архієреїв".

"Тому кожна особа, оголошена "єпископом" у незаконний спосіб із боку почесного патріарха Філарета і "призначена", зокрема, на кафедру, де вже є законний архієрей – не є єпископом. Відтак поставлені такою особою "на будь-який священичий ступінь, і зроблене для нього, і зроблене ним, усе нікчемне".

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Закликаємо почесного патріарха Філарета і його нинішнє оточення зупинитися, одуматися, повернутися від обраного ними шляху неправди та омани — на шлях істини, припинити спроби за участю російських та проросійських діячів руйнування Помісної церкви на радість ворогам України", – йдеться у зверненні ПЦУ.

Філарет і Епіфаній

Філарет і Епіфаній

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Митрополит Епіфаній Патріарх Філарет
Місце
Україна
Теги
Православна церква України УПЦ КП
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Федоров Федор
Федоров Федор
Тоесть до этого расстрига филька не нарушал каноны, а сейчас вдруг стал нарушать. Как революция пожирает своих героев, так и раскол раскольников.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Турецко-подданный Ебифаний-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей супротив раскольника мишки денисенко, хэроя укроини. Ставлю на мишку 2 евро!
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Добрыня .
Добрыня .
Кристина Стефанова, Тролль, иди спать.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Выпердыши е.баные, сектанты
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