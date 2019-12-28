"Шлях брехні й обману!" ПЦУ жорстко звернулася до Філарета

Православна церква України звинуватила почесного патріарха Філарета в тому, що він "продовжує порушувати канони і церковний статут".

Причиною інциденту стало те, що Філарет провів 27 грудня архієрейський собор УПЦ КП, на якому обрали трьох нових єпископів. Але, як ідеться в повідомленні пресслужби ПЦУ, він "не має жодних канонічних і статутних прав на скликання і проведення церковних зборів, на обрання і висвячення архієреїв".

"Тому кожна особа, оголошена "єпископом" у незаконний спосіб із боку почесного патріарха Філарета і "призначена", зокрема, на кафедру, де вже є законний архієрей – не є єпископом. Відтак поставлені такою особою "на будь-який священичий ступінь, і зроблене для нього, і зроблене ним, усе нікчемне".

Закликаємо почесного патріарха Філарета і його нинішнє оточення зупинитися, одуматися, повернутися від обраного ними шляху неправди та омани — на шлях істини, припинити спроби за участю російських та проросійських діячів руйнування Помісної церкви на радість ворогам України", – йдеться у зверненні ПЦУ.

Філарет і Епіфаній

Як писав OBOZREVATEL:

Синод ПЦУ у четвер, 5 грудня, дав главі ліквідованої УПЦ КП Філарету дозвіл на довічне проживання і "використання для своєї діяльності" комплексу будівель у Києві на Пушкінській.

Патріарх після цього різко відповів Митрополиту Епіфанію. Церковник із сарказмом подякував ПЦУ за те, що його не викинули на вулицю.

Епіфаній раніше розповів, що почесний Патріарх Філарет під час виборів Предстоятеля озвучив своє бажання очолити Православну церкву України, але потім відмовився.

Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) спростувала свою юридичну ліквідацію, про яку заявив глава ПЦУ митрополит Епіфаній.

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