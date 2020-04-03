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3 квітня • оновлено в 07:42
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Шахов назвав коронавірус "вигадкою багатіїв" і закликав Зеленського до розслідування

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Народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов, який пройшов курс лікування від коронавірусу, поскаржився, що COVID-19 нібито створили, щоб обвалити світову економіку, і звернувся до президента Володимира Зеленського.

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Своїми думками він поділився у відеозверненні, яке записав вже вдома, і показав на сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ось подивіться на мене. Я одужав. Якщо ми не будемо панікувати, я впевнений, що ми утримаємо країну, як у 2014-му", – заявив він.

Шахов назвав коронавірус "вигадкою багатіїв"

Шахов назвав коронавірус "вигадкою багатіїв"

24 канал

"Коронавірусце зімітована багатіями хвороба, які сьогодні обвалили фінансові ринки і просто скуповують акції. Це негідники, які за все мають відповісти... Президент Зеленський повинен зробити заяву про розслідування про коронавірус і думати, кому з країн пред'являти претензію. Я вважаю, що тут замішана "велика сімка", – видав Шахов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про зараження Шахова коронавірусом стало відомо 18 березня. Ймовірно, він захворів після поїздки на курорт Куршевель (Франція).

31 березня нардеп заявив, що його легені чисті і він одужав.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Особи
Володимир Зеленський Сергій Шахов
Місце
Україна
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Добрыня .
Добрыня .
Всё-таки мозг пострадал.
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