Серйозний рівень небезпеки: рятувальники почали бити на сполох через погодні умови в Україні

У середу, 16 січня, у зв'язку зі снігопадами і хуртовинами в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей збережеться значна ймовірність сходження лавин.

Про 3-й рівень небезпеки попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій, підкреслюючи, що в гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Згідно з даними Укргідрометцентру, в Україні буде хмарна з проясненнями погода, на заході країни пройде мокрий сніг із дощем.

Лавина в горах

Так, у західних областях уночі температура повітря буде до -4 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть до +3 градусів.

На півночі і в центрі прогнозується від -9 до -7 градусів морозу, вдень буде теж морозно — до -3 градусів.

У східній частині вночі синоптики прогнозують морози до -8, а вдень температура буде в межах до -3 градусів.

На півдні країни вночі теж морозно — до -8 °С, удень потеплішає — температура повітря становитиме від -2 до +2 градусів.

У Києві 16 січня очікується похмура погода без суттєвих опадів. Уночі стовпчики термометра покажуть від -5 до -7 градусів морозу, вдень буде від -3 до -1 градуса.

Зазначимо, що на курортах Єгипту температура повітря коливається у межах 20-22 градусів вище нуля.

Нагадаємо: згідно з прогнозами синоптиків на Водохреща, 19 січня, в Україні очікується невеликий мороз.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народні синоптики спрогнозували погоду на 2019-й рік. У кінці січня очікується потепління і сльота, а ось літо не буде занадто спекотним.

У той же час синоптики різних країн прогнозують, що 2019 рік може стати найтеплішим в історії спостережень за погодою. Виною усьому ефект Ель-Ніньо — коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, яке впливає на клімат.

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