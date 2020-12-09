Щоб лікуватися від COVID-19, хворим доводиться продавати майно, – Кобевко

Серед препаратів від коронавірусу є ті, що прописані протоколом, але не передбачені безкоштовно в лікарнях. Тому іноді пацієнтам навіть доводиться продавати майно, щоб купити ліки.

Про це в інтерв'ю "Цензор.нет" розповіла волонтер, лікар-інфекціоніст Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко. Вона згадала, як хворим доводилося купувати препарат, один флакон якого коштує 11-12 тисяч гривень, а їх необхідно мінімум чотири.

"У нас були люди, які говорили, що продали корову, тому що не було грошей. Жінка була з чоловіком, говорила, що продала всі свої золоті прикраси. Вона повернулася з Італії, у чоловіка перед цим був інсульт, вона говорила, що багато там витратила на лікування та реабілітацію", – розповіла лікар.

Вона зазначила, що вартість лікування пацієнта з коронавірусом залежить від його віку, ступеня ураження легень і супроводжуючих патологій. При цьому є життєво важливі препарати, які знаходяться в дефіциті.

"У мене було чергування вночі, коли не могли знайти жодного препарату, який розріджує кров. При цьому одночасно надійшло шість пацієнтів. Родич одного з них поїхав по аптекам, і я попросила, щоб він відразу мене набрав, якщо десь знайде. Він знайшов, дав трубку аптекарю – і я забронювала все, що у них було. Потім ще один з родичів поїхав і викупив на всіх. Жахлива ніч була", – поділилася Кобевко.

Інфекціоніст додала, що до обов'язкових препаратів також відносяться гормони, яких немає в лікарні. Але Кобевко призначає їх пацієнтам, які потребують спеціалізованої медичної допомоги та наявності інтенсивної терапії.

"Тому все, чого немає, людям, на жаль, доводиться купувати", – додала лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, лікар-інфекціоніст Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко розповіла про тиск на неї з боку місцевих чиновників за оприлюднення фактів про катастрофічну незабезпеченість лікувального закладу під час пандемії. Зокрема, медики ще з весни б'ють на сполох через брак кисню, однак на їх звернення ніхто не реагує.