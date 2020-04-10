Що робити, якщо на вас склали адмінпротокол за порушення карантину: юристи дали поради

У перший же день посилення карантину в Україні поліція склала 192 адміністративних протоколи за недотримання обмежень.

Правозахисники пояснили "Радіо Свобода", що робити, якщо на вас склали адмінпротокол.

Прес-служба Нацполіції

На вулиці підійшли поліцейські і вимагають показати посвідчення особи. Що робити?

Поліцейські мають право попросити документи для встановлення особи. Однак за те, що в людини немає посвідчення, не можна складати протокол, ніякого правопорушення вона не вчинила, пояснив голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

За його словами, поліція має право затримувати людину до трьох годин, щоб з’ясувати її особу. Для цього вона може її доставити у райвідділ.

Чи можуть затримати чи скласти протокол за відсутність маски?

Затримувати за відсутність маски чи респіратора поліція не може, натомість може скласти адмінпротокол (стаття 44-3 КУпАП).

"Раджу, по-перше, попросити в поліцейського, щоб він надав відповідний індивідуальний засіб захисту для особи. Більш того, якщо, на думку поліції, цей індивідуальний захист є обов’язковим, то вони повинні будь-яким чином забезпечити надання… Особа може сказати, що йде купувати цю маску і порадитися з поліцейським, щоб він вказав, де можна купити точно", – пояснив голова Чугуївської правозахисної групи Роман Лихачов.

Правоохоронці кажуть, що складатимуть адмінпротокол. Що робити?

Письмово в документі висловити незгоду з діями поліції, заявити про бажання отримати допомогу адвоката. Отримати другий примірник протоколу.

"Складуть протокол – повинні роз’яснити, в зв’язку з чим склали, а потім написати: "Я не згоден, тому що маски в мене немає в зв’язку з тим, що нема де купити, вони дорогі, забезпечте можливість, тоді буду ходити в масках". А потім, коли буде розбиратися суд, все це підніметься і буде розглядатися", – зазначив адвокат Олександр Плахотнюк.

Чи можуть мене доправити до відділку? Це затримання?

До відділку можуть доправити для встановлення особи, щоб скласти адмінпротокол, або в разі спротиву поліцейским.

"Якщо проти волі людини – це затримання. Доправлення до відділку можливо тільки в тому випадку, якщо протокол про адміністративне правопорушення не може бути складений на місці", – додав Плахотнюк.

Адмінпротокол склали. Тепер мене оштрафують?

Ні. Штрафує не поліція, а суд.

"Особа може заявити під час складання протоколу, що бажає користуватися правовою допомогу і хоче, щоб за рахунок держави їй забезпечили участь представника, адвоката в цьому провадженні. В такому випадку представники поліції повинні зателефонувати в Центр безоплатної правової допомоги, щоб особі безпосередньо надали безкоштовно, за рахунок держави адвоката", – підкреслив Лихачов.

Також він порадив обов’язково особисто брати участь у судових засіданнях.

Раніше у коментарі OBOZREVATEL юрист Дмитро Горлевой розповів, що потрібно робити, якщо вас зупинила поліція за порушення карантинних заходів.

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