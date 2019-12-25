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25 грудня • оновлено в 18:17
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Ще кілька церков приготувалися визнати ПЦУ: привідкрито таємницю

4.7т
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Православну церкву України готуються визнати ще кілька помісних православних церков.

Про це розповів в ефірі ObozTV священик ПЦУ Андрій Гуль, коментуючи першу річницю створення української помісної церкви.

"Ми святкували 15 грудня річницю об'єднання всіх християн. Минув рік з часу об'єднання в єдину помісну Православну церкву України. Дві великі помісні церкви, Елладська і Олександрійська, визнали нашу незалежність, вступили з нами в євхаристійне спілкування. Хоча про це говорили, що це неможливо", – заявив Гуль.

"Я відкрию таємницю, що якраз зараз ще кілька церков активно займаються тим, щоб зробити нам такий самий подарунок – визнати нашу церковну незалежність. Поки не будемо вказувати, хто саме", – зазначив він.

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Священик також розповів, що до ПЦУ за рік перейшло понад 600 парафій.

"Процес триває до сьогоднішнього дня. Днями на Кіровоградщині ще одна громада Московського патріархату перейшла в Православну церкву України", – додав він.

Ще кілька церков приготувалися визнати ПЦУ: привідкрито таємницю

radiosvoboda.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Кіпрської православної церкви архієпископ Хризостом засудив Московський патріархат за релігійну війну проти церков, який визнали ПЦУ.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV
Особа
Андрій Гуль
Місце
Україна
Тег
Православна церква України
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пока все всех признают, украинушка закончится
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4
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Дблы, блть...
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4
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филя филя
филя филя
праздновали 15 декабря годовщину объединения всех христиан. о как! не видел раньше как отделение (независимость это же отделение от зависимого) объединяет))
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
филя филя, "не видел раньше как отделение...объединяет" - дуже скоро побачите у себе - дива можливі.
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