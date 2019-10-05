Ще два "бабиних літа": синоптик пообіцяв істотне потепління в Україні

У жовтні в Україні очікується кілька періодів "золотої осені": 4-5 днів перед Покровою 14 жовтня і 3-5 днів ще після 20-го числа.

Такий прогноз зробив відомий український синоптик Леонід Горбань, передає НВ. За його словами, в цілому погода в Україні в жовтні буде класичною осінньою, з теплими, іноді прохолодними і дощовими днями, але з різним температурним режимом в північних і південних областях.

Погода в жовтні 24 канал

"Тепло збережеться в південній частині України, там температура повітря вдень буде доходити до +22, а ось на півночі країни буде на 5–7 градусів холодніше. Жовтень стане сезоном дощів, які будуть чергуватися з сонячними прохолодними днями. При цьому очікується кілька періодів "золотої осені": 4–5 днів перед Покровою 14 жовтня і 3-5 днів після 20 жовтня", – спрогнозував синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, холодний фронт 5 жовтня захопить основну частину України, через що в зоні його впливу по всій території країни можуть пройти дощі.

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