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3 вересня • оновлено в 16:20
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"Щастя не залежить від року": ПЦУ розвінчала популярний міф про весілля

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Православна церква України розвінчала міф про те, що у високосний рік не можна вінчатися. Насправді церковний шлюб дозволений у будь-який період, за винятком постів і деяких днів, коли обряд таїнства не здійснюється.

Детальний коментар з приводу цього поширеного в народі забобону з'явився на офіційній сторінці ПЦУ у Facebook.

"Цікаві питання ставлять нам читачі. Одне з них дійсно заслуговує найменування міфу і вимагає спростування: дехто квапиться обвінчатися в цьому році, тому що в наступному нібито "не можна буде". Це міф, неправда. Ніяких заборон на вінчання в наступному році через його "високосність" немає!" – запевняють священнослужителі.

Вони зазначили, що 2020 рік через певні закони фізики й астрономії дійсно буде мати на один календарний день більше, ніж три попередні роки. Саме тому його називають високосним. Однак до таїнства шлюбу, церковних канонів та віри в цілому ця календарна особливість не має ніякого відношення.

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Вінчання у високосний рік

Вінчання у високосний рік

Facebook ПЦУ

Тому наділяти високосний рік якимись "містичними, чарівними" властивостями – це марновірство. І ті, хто вважає такий рік "невдалим" для будь-яких справ і починань, зокрема, для укладення шлюбу – дуже помиляються.

"Господь, який створив світ, час і все, що живе й існує в ньому, сподобляє нас пережити ще один рік, ще один відрізок нашого життя. Кожна хвилина і кожен день благословенні Богом, і наповнювати їх позитивом чи негативом можемо тільки ми. Згадаймо слова святителя Іоанна Златоуста: "Диявол, намагаючись відхилити нас від подвигів чесноти і придушивши душевну ревність, навчив людей щастя і нещастя приписувати дням", – йдеться в повідомленні ПЦУ.

Священики нагадали парафіянам, що все їхнє життя залежить лише він них самих і від їхніх поганих чи добрих справ, які й впливають на кожен прожитий день і рік.

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"Отже, ніяких заборон на вінчання у 2020 році церквою не накладається, й вінчання відбуватиметься в звичайному порядку, за винятком періоду постів і днів, коли воно не здійснюється. Сімейне щастя не залежить від нумерації року, назви місяця і дня укладення шлюбу. Воно залежить від любові, віри, поваги і терпіння подружжя. Тому одружуйтеся на здоров'я і не відкладайте свого щастя через забобони", – підсумували в ПЦУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ПЦУ спростували чутки про те, що в храмі не можна запалювати свою свічку від чужої. Священики пояснили, що насправді немає ніяких обов'язкових правил про те, як запалювати свічку в церкві, куди і яку саме кількість їх треба ставити.

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Місце
Україна
Тег
Православна церква України
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