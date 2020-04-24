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24 квітня • оновлено в 12:36
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Денис Казанський
Денис Казанський
Журналіст, блогер Всі статті автора

Сбылась мечта жителей Донбасса: теперь будет, "как в России"

10т
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Наконец-то сбылась мечта тех жителей Донбасса, которые хотели "как в России". Боевики "ЛДНР" объявили, что собираются провести "реорганизацию" угольной отрасли с учетом опыта РФ.

Об этом опыте я пишу уже лет 10 - в Ростовской области (т.е. в восточном Донбассе) шахты были без жалости ликвидированы еще в начале 2000-х. Устаревшие шахты Донбасса оказались России не нужны, и носиться с шахтерами (как это делали в Украине) там никто не стал. Теперь же наконец-то сбывается мечта и наших "новоросов" - в ОРДЛО тоже будет как в России. Правда, с одним существенным отличием. Если в таких городах, как Шахты и Новошахтинск после ликвидации шахт все же приходили какие-то инвестиции и открывались новые предприятия, то в ОРДЛО никаких инвестиций не будет. И вместо закрытых шахт ничего не откроется.

Например, в Зоринске (под контролем ЛНР) уничтожат единственную в этом городке шахту "Никанор-Новая". Эта первая шахта, которая была открыта после провозглашения независимости в 1998 году. Проклятые "фашисты" ее построили, но "народная республика" теперь исправит эту оплошность.

Работники шахты теперь жалуются в соцсетях, пишут открытые письма Пасечнику, призывают жителей Зоринска выходить на митинги, но конечно всем на это уже плевать. В "народной республике" у народа нет никаких прав. Деньги у России на содержание ею же созданной помойки закончились, так что финансировать работу убыточных шахт она больше не будет и придется жителям Зоринска смириться со своей печальной участью. Никаких других предприятий, кроме шахты, там нет, так что в скором времени этот городок превратится в очередной поселок-призрак.

Подробнее о "реорганизации" шахт в ОРДЛО я рассказываю в моем новом видеоблоге. Зоринск - далеко не единственная жертва.

Вот и закономерный итог прихода русского мира на Донбасс. Давно уже писал, что так будет. Хороший урок ну будущее всем любителям России.

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Автор
Денис Казанський Денис Казанський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Дениса Казанского
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Korn Val
Korn Val
Очень умное и правильное решение. Давненько уже так поступила Тэтчер. И экономика Англии стала расти. И в других странах так же. Только в Украине все власти поддерживали шахтёров (особенно Тимошенко), зная их продажность (недаром примером коммунистиеского труда выбрали Стаханова-шахтёра) и расчитуя на их "помощь" в нужное время. Срежиссированная кгб шахтёрская забастовка добила ссср. Больше всего шахтёры "помогли", естественн, януковичу, своему. Ну кому от этого стало лучше? Никому. А хуже всего шахтёрам. И поделом предателям. Поэтому - СПАСИБО!!! Уничтожайте все шахты, они от природы нерентабельны. Шахтерня пусть валит в любимую ими расею. И когда туда вернётся Украина, никакая п.скуда уже не сможет "палить" бюджет страны на бесполезные шахты и шахтёров-предателей, потому что не будет их.
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Haдо влacтu ЛHP нa шaxтepoв натpaвuть донскux кaзaков, онu нaгaúкамu oтлyпят нeдoвoльныx u на этом любое народное вoлнeнue быcтpo зaкoнчuтcя u вce согласятся за лuквuдaцuю шaxты-кopмuлuцы.
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Карп Роман
Карп Роман
за 25 лет кто планомерно убивал все шахты и отрасль, Россия?
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Korn Val
Korn Val
Карп Роман, твоя расея уничтожила все шахты. И правильно сделала. Потому что они не только катастрофически нерентабельны, но и опасны для жизни работающих там людей. Украина до сих пор поддерживает шахты в ущерб всей стране. Причины - почитай моё выше. И нипи.ди.
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