СБУ назвала головну загрозу Україні в кіберпросторі. Інфографіка

Хакерські угруповання, підконтрольні спецслужбам Росії, залишаються головною загрозою Україні в кіберпросторі.

Про це заявили у Службі безпеки України на офіційній сторінці у Twitter (щоб подивитися інфографіку, проскрольте сторінку вниз).

Зазначається, що спеціалісти СБУ проаналізували їхні цілі та інструменти ведення гібридної агресії у 2020 році.

"2020-й рік характеризувався значним нарощуванням спрямувань іноземних спецслужб у кіберпростір України, водночас найбільшу загрозу національній безпеці становлять операції, проведені хакерськими та державними угрупованнями з Російської Федерації, які й далі здійснюють агресивні дії в межах гібридної агресії. До того ж спостерігається збільшення відсотка операцій, у яких кіберзасоби є інструментом у проведенні інформаційно-психологічних операцій проти України ("злив" даних, перекручення інформації, несанкціонована публікація фейкових новин на офіційних ресурсах тощо)", – йдеться в повідомленні.

Найбільше хакери атакують український сектор безпеки й оборони (кожна друга кібератака). Водночас кожна п’ята спроба хакерів намагається пробити кібероборону органів державної влади України.

Найактивнішим хакерським угрупованням СБУ назвала Gamaredon. Найнебезпечнішою Служба назвала Sandworn, а найдосвідченішою ворожою групою СБУ вважає APT-28.

У СБУ також додають, що 2021 року прогнозованими об’єктами протиправних спрямувань залишаться системи електронного документообігу й електронної пошти, інші інструменти віддаленої роботи, а також корпоративні мережі.