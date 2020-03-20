Головна Новини
20 березня • оновлено в 21:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Садовий навів як приклад дії зараженого коронавірусом у Львові

4.8т
Читати матеріал російською

Мешканець Львова, який став першим зараженим коронавірусом в області, дуже відповідально підійшов до питання безпеки громадян.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це в ефірі телеканалу "Наш" заявив мер міста Андрій Садовий. Він підкреслив, що як тільки чоловік приїхав з Німеччини, він одразу здав тест і самоізолювався (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

Здав тест та изолювався: з'явилися деталі про львівянина, який заразився коронавірусом

"70-річний чоловік, який заразився, сам є лікарем. Повертаючись з Німеччини на власному автомобілі, усвідомлюючи, що він перебуває в групі ризику, в перший же день чоловік зробив тест на коронавірус в приватній лабораторії, після чого самоізолювався, чекаючи на результат", – зазначив Садовий .

Мер Львова уточнив, що наразі хворий почуває себе нормально.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові підтверджений перший випадок захворювання на коронавірус. Загальна кількість заражених в Україні тепер збільшилася до 27 осіб.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Андрій Садовий
Місце
Україна Львів
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
6
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Golan Sim
Golan Sim
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: ернувшийся из Великобритании украинец Андрей Марунчак обвинил в халатности медиков районной больницы города Галич (Ивано-Франковская область). Мужчина рассказал, что возвращался в Украину из Лондона через нидерландский Утрехт и якобы общался с гражданкой Италии в самолёте. Домой он прибыл 10 марта и вскоре почувствовал боль в груди и ухудшение самочувствия. 13 марта мужчина обратился в Галицкую районную больницу
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги