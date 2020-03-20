Мешканець Львова, який став першим зараженим коронавірусом в області, дуже відповідально підійшов до питання безпеки громадян.

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Про це в ефірі телеканалу "Наш" заявив мер міста Андрій Садовий. Він підкреслив, що як тільки чоловік приїхав з Німеччини, він одразу здав тест і самоізолювався (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

"70-річний чоловік, який заразився, сам є лікарем. Повертаючись з Німеччини на власному автомобілі, усвідомлюючи, що він перебуває в групі ризику, в перший же день чоловік зробив тест на коронавірус в приватній лабораторії, після чого самоізолювався, чекаючи на результат", – зазначив Садовий .

Мер Львова уточнив, що наразі хворий почуває себе нормально.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові підтверджений перший випадок захворювання на коронавірус. Загальна кількість заражених в Україні тепер збільшилася до 27 осіб.

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