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17 жовтня • оновлено в 20:36
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"Розкольницькі лже-ієрархії": РПЦ розірвала зв'язки з Грецькою церквою через Україну

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Після визнання Православної церкви України Грецькою церквою РПЦ припинить зв'язки з окремими священиками, однак повністю розривати відносини не має наміру.

Таке рішення було прийнято росіянами на позачерговому синоді в четвер, 17 жовтня, передає прес-служба.

У РПЦ стверджують, що інформація про остаточне визнання Церквою Еллади ПЦУ не відповідає дійсності, водночас заявляючи, що надалі будуть спілкуватися тільки з тими грецькими церковниками, які не підтримують Афіни і Константинополь у цьому питанні.

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У РПЦ уточнили, що припинить молитовне і євхаристійне спілкування з архієреями, що підтримують спілкування з "представниками українських неканонічних розкольницьких груп".

Також московські священики не будуть благословляти паломницькі поїздки в грецькі єпархії, що визнали ПЦУ.

"Сумно, що таким чином історичні заслуги грецького народу в поширенні православ'я розмінюються на поточні політичні вигоди та підтримку чужих церкви геополітичних інтересів. Але ці спекуляції на національних почуттях не матимуть успіху", – сказано в тексті рішення.

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У РПЦ також заявили, що якщо предстоятель Церкви Еллади, архієпископ Афін Ієронім почне згадувати предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія, то московський патріарх Кирило припинить поминання Ієроніма.

Відзначимо, якби РПЦ вирішила повністю припинити церковне спілкування з Грецькою церквою, то це зробило б неможливим здійснення спільних богослужінь. Крім того, віряни РПЦ не могли б причащатися в усіх храмах Церкви Еллади.

"Ми дорожимо молитовним спілкуванням з нашими побратимами в Елладської православної церкви і будемо зберігати з нею живу молитовну, канонічний і євхаристійний зв'язок – через усіх тих архіпастирів і пастирів, хто вже виступив або в подальшому виступить проти визнання українського розколу, хто не заплямує себе співслужінні з розкольницькими лже-ієрархами, але явить приклад християнського мужності та твердого стояння за істину Христову", – заявили російські церковники.

Патріарх Кирило, єпископ Російської православної церкви

Патріарх Кирило, єпископ Російської православної церкви

Як писав OBOZREVATEL:

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Теги
РПЦ релігія Православна церква України Томос церковний конфлікт Новини Росії
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Червоний Данило
Червоний Данило
да идет РПЦ в ср-аку со своим Кириллом и всеми кац-апами вместе взятыми! Аминь!
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
"Вокруг дерьмо в середине алмаз, это мы среди вас" -кратко о заявлении РПЦ МП (ФСБ) .
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Если сам гундяй бесится значит мы правы
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