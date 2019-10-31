Розведення військ на Донбасі: стало відомо, що відбувається біля Золотого. Фото, відео

До служби в районі розведення військ в Золотому-4 на Донбасі залучені посилені патрулі поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіціі з посиланням на слова заступника голови НПУ Вадима Трояна. За його словами, зусилля поліцейських в зоні розведення сил спрямовані на "забезпечення правопорядку і охорону громадського спокою" (щоб подивитися фото і відео, доскролльте сторінку докінця).
Він заявив, що для забезпечення безпеки мирних жителів і правопорядку в населених пунктах співробітники Нацполіціі Луганській області та приданих сил несуть службу в посиленому режимі.
У поліції розповіли, що відбувається біля Золотого
npu.gov.ua
Зокрема виставлені додаткові наряди поліції, вулиці цілодобово патрулюють піші та мобільні наряди. У разі необхідності в оперативному штабі миттєво приймаються рішення щодо коригування сил і засобів, задіяних в охороні правопорядку.
Крім того, Троян заявив, що спільно з начальником поліції Луганщини Сергієм Колесником тримають на контролі процес організації і несення служби і постійно спілкуються з місцевими жителями.
"Ми контролюємо весь периметр під'їзду і виїзду з села, патрулюємо вулиці. Тобто зусилля поліцейських спрямовані на забезпечення правопорядку. Ми охороняємо громадський спокій", - заявив Троян.
У поліції показали, що відбувається в Золотому
npu.gov.ua
У поліції показали, що відбувається в Золотому
npu.gov.ua
У поліції показали, що відбувається в Золотому
npu.gov.ua
У поліції показали, що відбувається в Золотому
npu.gov.ua
У поліції показали, що відбувається в Золотому
npu.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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