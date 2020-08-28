Розстріл автобуса під Харковом: у мережі показали кадри з лікарні з потерпілими

У мережі показали кадри з лікарні з потерпілими під Харковом. Колаж

У мережі показали кадри з лікарні, де перебувають члени організації "Патріоти – за життя", постраждалі в розстрілі автобуса під Харковом.

Фото і відео опублікували в Telegram-каналі "Веха". Зазначається, що їх госпіталізували до відділення політравми Харківської невідкладної лікарні.

На одному зі знімків видно, що один із чоловіків сидить в інвалідному візку з босими ногами, без взуття. У публікації зазначили, що всі постраждалі відмовляються давати будь-які коментарі.

Постраждалі в розстрілі під Харковом "Веха" в Telegram

"Переживаю за те, щоб ця подія не була системною. Щоб запрацювали нарешті правоохоронні органи, як було раніше. У мене було два вогнепальних поранення. З мене діставали кулі. Хлопцям дуже погано. В одного теж вогнепальне поранення, і він дуже сильно побитий", – розповів один із потерпілих на відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на трасі Київ – Харків розбили і розстріляли автобус із членами організації "Патріоти – за життя" народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви. Четверо людей отримали поранення.

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