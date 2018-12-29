"У зірок для землян є гарна новина: ми виходимо з семирічної кризи, яка вже добряче всім набридла", – пишуть на відомому сайті.

І тут-таки обґрунтовують свій, здавалося б, не дуже доречний оптимізм: "Сатурн з січня 2018 року буде перебувати у себе “вдома” – у знаку Козерога, приносячи як самому Козерогові, так і іншим земним знакам, Тільцю і Діві, серйозніші життєві зміни. Уран, який у березні повернеться в інший земний знак Тільця, може принести ухвалення водних, земельних законів і рішень стосовно “спірних” територій: Курил, Донбасу, Криму і Каталонії", - пише Андрій Андрухович для Збруч.

Я, випадковий читач цього повідомлення, відразу ловлю себе на претензіях. Чому криза, яка саме і котра з них? І чому вона семирічна? Що таке особливо кризове почалося в землян 2011-го? Й чому "спірні території" Донбасу та Криму так невимушено перемішано з Курилами й Каталонією, а також із ухваленням якихось "водних" і земельних законів? Мимовільна підозра, що мені вкотре щось (або не тільки щось, а й когось) намагаються втюхати, не полишає у спокої, тож я продовжую читати далі, хоч і не збирався: "Що стосується Сатурна, то він відповідає за вертикаль влади, в якій завдяки, зокрема, і Урану зі знаку Тільця, будуть відбуватися несподівані зміни. Найбезпосереднішим чином це торкнеться України, в якій саме в цей час – у березні – відбудуться президентські вибори".

Ага, от і вилізло шило з мішка – "вертикаль влади". А також "несподівані зміни" в ній. Втюхування стає очевиднішим і відвертішим.

Прогноз починає промовляти сам за себе – не якоюсь космічно-астрологічною, а неприховано земною мовою: президентські вибори, зміна влади. Бо ж і орієнтований він, до речі, на землян. Щоб не вводити в оману інших потенційних читачів сайту – марсіан, наприклад, або сатурнян чи меркуріанців.

Зізнаюся щиро: не думав, що в теперішньому інтернеті знову траплятимуться гороскопи. Та ще й не прості собі побутові – на зразок "рибам триматися подалі від скорпіонів, а близнюкам якраз пора замислитися над купівлею нової піжами", ні. Справжні політичні гороскопи, розцяцьковані прямими й непрямими натяками на того (чи ту?), хто нас усіх уже в березні прийдешнього року порятує й виведе з настогидлої "семирічної кризи".

Мені здавалося, що вся попсова астрологія з її віщунами й екстрасенсами вивітрилася з наших щоденних новин (а головне – з наших голів) разом із найдальшими відголосками 90-х. Ми ж це проходили десь близько чверть сторіччя тому, коли всі раптово подізнавалися, хто вони такі за китайським календарем і чого їм – у згоді зі своїми вродженими свинськістю, мавпуватістю чи щурячістю відповідно – слід очікувати від кожного з наступних років.

Усюди, а найперше в кіосках і потягах (бо тоді все продавалось як не в кіосках, то в потягах), продавались якісь книжечки жахливої якості і з жахними пророцтвами. Як і журнали з незліченними світлинами "зіркового подружжя" двох головних астрологів "усього есенґе". Була ще баба Ванга в чорній хустині. З якогось дива все, про що б вона не наляпала, "найбезпосереднішим чином" стосувалося саме України. Така собі україноцентрична провидиця з болгарського задуп’я. Ніби нам своїх місцевих відьом бракувало.

Нині перечитуєш деякі з тогочасних прогнозів – і подиву немає меж. Як усе збувалося, з якою точністю!

От, скажімо: "Россией будет править высокий человек, похожий на царя из семейства Романовых".

І що, хіба не так сталося?

А ще, виходячи з кропітких розрахунків того ж "зіркового гороскопника", кожен із нас, хто дотягнув до третього тисячоліття, мав (або все ще має) стати свідком, наприклад, отаких процесів і подій:

2000-й – народження великого правителя, третього рятівника Землі (чи не той це "высокий человек" із царсько-романовською апарицією, котрий донині "Россией правит"?);

2003-й – початок ери Водолія "на всій території СССР". Відкриються унікальні здатності людей: яснобачення, телекінез, телепортація. Перша зустріч із інопланетянами. Переселення людства на вісім інших планет.

2020-й – криза (та сама чи вже інша?) завершиться (ще раз?!). На світ чекає війна, вбивство Обами і президенство Тимошенко. (Цікаво, чи останні дві події якось між собою пов’язані.)

2032-й – Англія втратить світове панування (!) завдяки правителю, народженому в 2000-му (знову "Романов"?!) Ще того ж року весь світ заговорить винятково російською.

Ну й так далі…

Отакі в них для нас, землян, "гарні новини". Розумійте як хочете. Голосуйте, як скажуть зірки.

А взагалі будь-яке г*вн* трапляється з нами тоді, коли прокидається внутрішній зомбі. Він солодко дрімає всередині кожного з нас. Зовнішньою кнопкою "новорічний гороскоп" його активізують сторонні. Не дозволяйте нікому тиснути на кнопки замість вас.

І хай у наступному році не збудеться жодна з їхніх новин.