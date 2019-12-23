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23 грудня • оновлено в 06:57
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Росія добудувала Кримський міст і сказала, скільки простоїть

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У Росії офіційно заявили про завершення будівництва скандального Кримського моста, який з'єднує захоплений півострів з РФ.

Із заявою виступив начальник замовника будівництва Управління федеральних автомобільних доріг "Тамань" Кайрат Турсунбеков, передає ТАСС. За інформацією окупантів, при належному обслуговуванні міст простоїть до 100 років.

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"Будівництво Кримського моста завершено. Отримано висновок про відповідність цього об'єкта технічним регламентам і проектній документації, отримано дозвіл на введення в експлуатацію, і, відповідно, залізнична частина транспортного переходу готова до прийому перших поїздів", – повідомив Турсунбеков.

Росія добудувала Кримський міст і сказала, скільки простоїть

Росія добудувала Кримський міст і сказала, скільки простоїть

Інфоцентр "Кримський міст"

Нагадаємо, що 18 грудня стало відомо, що російські окупанти в Криму завершили будівництво залізничної частини Кримського моста.

Також напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами Кримський міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримський міст Новини Криму
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с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
скоты украинцы....а что вы построили негадяи ?
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Медовар уже грызет опоры?
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Ну и славненько! А как там поживает гордость украинского мостостроения знаменитый Подольский мост в Киеве? Что по его поводу вещает Медовар?
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