У Росії офіційно заявили про завершення будівництва скандального Кримського моста, який з'єднує захоплений півострів з РФ.

Із заявою виступив начальник замовника будівництва Управління федеральних автомобільних доріг "Тамань" Кайрат Турсунбеков, передає ТАСС. За інформацією окупантів, при належному обслуговуванні міст простоїть до 100 років.

"Будівництво Кримського моста завершено. Отримано висновок про відповідність цього об'єкта технічним регламентам і проектній документації, отримано дозвіл на введення в експлуатацію, і, відповідно, залізнична частина транспортного переходу готова до прийому перших поїздів", – повідомив Турсунбеков.

Росія добудувала Кримський міст і сказала, скільки простоїть Інфоцентр "Кримський міст"

Нагадаємо, що 18 грудня стало відомо, що російські окупанти в Криму завершили будівництво залізничної частини Кримського моста.

Також напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами Кримський міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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