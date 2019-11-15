Росія бреше: в Криму назріла необоротна катастрофа

У анексованому Росією Криму назріла катастрофічна ситуація в зв'язку з нестачею прісної води. Великі річки півострова пересохли через посушливу осінь.

Залишки ж води в Балановського водосховища трубопроводом направили в село Перевальне, де розташовані підрозділи російських військових. Про це повідомляє "Крим.Реаліі".

Запаси води в Чорноріченському водосховищі скоротилися до 30 мільйонів кубометрів, що становить менше половини його обсягу. Це може обмежити подачу води в будинки жителів Севастополя.

Рік тому експерти заговорили про початок маловодного циклу в історії півострова, які повторюються з періодичністю в 5-7 років. Вони не були помітні кримчанам через забезпечення дніпровською водою півострова на 85%.

Загальний обсяг кримських водосховищ, який становив 188 мільярдів кубометрів води, скоротився до 70-75 мільйонів кубометрів води. Найплачевніша ситуація з Аянським водосховищем, яке частково живить Сімферополь – тут залишилося менше півмільйона кубометрів води.

У Криму майже повністю пересохли верхів'я річки Альми, яка наповнює Партизанське водоймище, яке живить Сімферополь. Також без води залишилася річка Чорна, води якої вливаються в Чорноріченське водосховище, що забезпечує Севастополь. Висохли і невеликі річки Алушти, Судака і Феодосії.

У Криму назріла катастрофічна ситуація в зв'язку з нестачею прісної води Крим.Реаліі

Вирішити проблему водного дефіциту за рахунок видобутку підземних вод неможливо, оскільки підземні ресурси бідніють з кожним днем. Крім того, безконтрольне викачування води з підземних горизонтів призвело до порушення гідробалансу на півострові і сильної мінералізації прісної води. В результаті перевищення частки солей фіксують уже в центрі Криму.

В результаті політики окупантів, які направляють останню воду на забезпечення армії, аграрний сектор Криму занепадає – в нинішньому році на півострові зійшло лише 15% озимих. Після анексії Криму площа зрошуваних земель в Криму знизилася в 13 разів – з 130 до 10 тисяч гектарів.

Незважаючи на це, окупаційна влада запевняє, що запасів води вистачить до березня, а зимові опади значно поліпшать ситуацію з водопостачанням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич заявив, що Україна не буде змінювати свою позицію щодо подачі води на територію окупованого Росією Криму.

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