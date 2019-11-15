Росія бреше: в Криму назріла необоротна катастрофа

У анексованому Росією Криму назріла катастрофічна ситуація в зв'язку з нестачею прісної води. Великі річки півострова пересохли через посушливу осінь.
Залишки ж води в Балановського водосховища трубопроводом направили в село Перевальне, де розташовані підрозділи російських військових. Про це повідомляє "Крим.Реаліі".
Запаси води в Чорноріченському водосховищі скоротилися до 30 мільйонів кубометрів, що становить менше половини його обсягу. Це може обмежити подачу води в будинки жителів Севастополя.
Рік тому експерти заговорили про початок маловодного циклу в історії півострова, які повторюються з періодичністю в 5-7 років. Вони не були помітні кримчанам через забезпечення дніпровською водою півострова на 85%.
Загальний обсяг кримських водосховищ, який становив 188 мільярдів кубометрів води, скоротився до 70-75 мільйонів кубометрів води. Найплачевніша ситуація з Аянським водосховищем, яке частково живить Сімферополь – тут залишилося менше півмільйона кубометрів води.
У Криму майже повністю пересохли верхів'я річки Альми, яка наповнює Партизанське водоймище, яке живить Сімферополь. Також без води залишилася річка Чорна, води якої вливаються в Чорноріченське водосховище, що забезпечує Севастополь. Висохли і невеликі річки Алушти, Судака і Феодосії.
У Криму назріла катастрофічна ситуація в зв'язку з нестачею прісної води
Крим.Реаліі
Вирішити проблему водного дефіциту за рахунок видобутку підземних вод неможливо, оскільки підземні ресурси бідніють з кожним днем. Крім того, безконтрольне викачування води з підземних горизонтів призвело до порушення гідробалансу на півострові і сильної мінералізації прісної води. В результаті перевищення частки солей фіксують уже в центрі Криму.
В результаті політики окупантів, які направляють останню воду на забезпечення армії, аграрний сектор Криму занепадає – в нинішньому році на півострові зійшло лише 15% озимих. Після анексії Криму площа зрошуваних земель в Криму знизилася в 13 разів – з 130 до 10 тисяч гектарів.
Незважаючи на це, окупаційна влада запевняє, що запасів води вистачить до березня, а зимові опади значно поліпшать ситуацію з водопостачанням.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич заявив, що Україна не буде змінювати свою позицію щодо подачі води на територію окупованого Росією Криму.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".